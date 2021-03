La priorización en salud

La llegada de la pandemia de covid-19 fue sorpresiva, impensada. Nadie imaginaba que iba a aparecer, y menos que fuera a ser de tal magnitud como para poner en aprietos a todos los sistemas de salud del mundo. En algunos países –incluso tenidos como boyantes en recursos–, el sistema colapsó. En Colombia ha estado al borde de que también ocurra.

Nuestro sistema de salud, con todos sus defectos, ha venido soportando en condiciones aceptables el peso de la demanda de servicios para la nueva patología, demanda que desbordó toda previsión, afectando particularmente los servicios de alta complejidad, como son las unidades de cuidados intensivos (UCI). En algunas pocas ciudades las camas y los ventiladores fueron insuficientes, con el agravante de que en todas el personal asistencial también llegó al agotamiento, físico y numérico.

La insuficiencia de recursos en el campo de la salud apareja conflictos de carácter ético y legal. Legalmente entra en contradicción con disposiciones tenidas como de obligado cumplimiento. Nuestro sistema de salud está regido por una ley con rango estatutario (la 1751 de 2015), vale decir que entre las leyes es la de mayor jerarquía. En su artículo primero obliga al Estado a garantizar, con carácter de fundamental, el derecho a la salud, considerado un derecho público esencial. Esto supone que quien debe usufructuarlo tendrá a su disposición todos los recursos de manera oportuna, eficaz e igualitaria.



Como la generalidad de las leyes, la 1751 fue promulgada para ser aplicada en circunstancias de normalidad. Cuando se viven momentos de crisis, excepcionales, la ley adquiere connotaciones especiales a la luz del principio moral de justicia. Y la justicia, como dice el tratadista John Rawls en su Teoría de la justicia, es la primera virtud de las instituciones sociales. El mismo autor sostiene que la injusticia solo es tolerable cuando es necesario evitar una injusticia aún mayor. Por su parte, el jurista austriaco Hans Kelsen en su libro ¿Qué es la justicia? da la siguiente respuesta a su pregunta: “En rigor, no sé ni puedo decir qué es la justicia, la justicia absoluta, ese hermoso sueño de la humanidad”. En otras palabras –digo–, la justicia absoluta, que es la que se pretende obtener con las leyes –más aún con aquellas de carácter estatutario–, no siempre es posible alcanzarla. Hay que apelar, entonces, a una justicia especial que se ajuste a las circunstancias de excepción. En el campo de la salud se denomina “justicia distributiva”, que es la distribución equitativa de bienes escasos y cae en el campo de la ética circunstancial. En principio, la justicia comunitaria o social legalmente compete al Estado (macrojusticia), en tanto que la justicia individual (microjusticia), surgida en circunstancias de excepción, de necesidad –como las que estamos viviendo–, éticamente es de competencia particular. Según la ética utilitarista, un acto es bueno solo si maximiza la utilidad, bien a favor de la persona (per cápita), o de un número grande de individuos (comunidad).



Para una distribución justa de los recursos es imprescindible tener en cuenta el factor “prioridad”, donde el interés particular debe confrontarse con otros intereses. Prioridad es la precedencia de algo respecto a otra cosa, proceder que solo es correcto si sus fines son loables, y carece de capricho, de arbitrariedad. El ideal de justicia fuera que todos los individuos tuvieran la condición equitativa de “prioritarios”, es decir, que hubiera recursos para todos. Esa justicia absoluta –como dice Kelsen– suele ser solo un hermoso sueño. La misma ley estatutaria de la salud establece que uno de los deberes de las personas beneficiarias del sistema es actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de otros. Además, consagra un especial miramiento para las personas de escasos recursos, para los grupos vulnerables y para los sujetos de especial protección. En otras palabras, da vía libre a la priorización. Por eso, bien ha hecho el Ministerio de Salud en dar prioridad para efectos de la vacuna a los ancianos y al personal de salud que atiende pacientes con covid-19.



Fernando Sánchez Torres