Prensa e historia

Quien desee revivir historia cierta ha de remitirse a fuentes dignas de crédito. Y siempre los medios escritos lo han sido, pues por naturaleza son una especie de registro notarial. En el mañana distante, cuando otras generaciones vayan a rememorar lo que ocurrió durante la actual pandemia, les será fácil conocer la realidad a través de la prensa escrita de la época.

El confinamiento forzado a que hemos estado sometidos ha sido propicio para encontrar en las noticias diarias aparecidas en los medios una distracción provechosa. Dado que las páginas de los periódicos están saturadas de información relacionada con el covid-19, los lectores de prensa podemos declararnos suficientemente ilustrados –hasta la coronilla– en la materia. Entre ese alud noticioso puede sin duda encontrarse información valiosa, pero también mucha carreta. Igual con las revistas científicas: para finales de junio tenían acumulados casi veinte mil artículos.



Yo también soy presa de la epidemia noticiosa de covid-19. Sin referirme propiamente a este, escribiré sobre un asunto del mismo género que no es carreta, pues se basa en fuentes dignas de crédito. Se han publicado recuentos históricos de las epidemias que han dejado huella, entre ellas la famosa del año 1918. Interesado por conocer más detalles de esa, la mal llamada ‘peste o gripa española’, me remití a una fuente muy seria, la Historia de la medicina colombiana, publicación patrocinada por los Laboratorios Farmacéuticos Tecnoquímicas y dirigida por un grupo de médicos historiadores, encabezado por los doctores Emilio Quevedo, Mario Hernández y Juan Carlos Eslava, profesores de la Universidad Nacional.



En el tomo IV, recientemente aparecido, me enteré de que la “demoledora pandemia” no se originó en España, sino en Estados Unidos, a raíz de una tormenta de polvo portadora de excrementos de patos que visitaban los lagos de Kansas. Cuando los soldados norteamericanos arribaron a Francia durante la Segunda Guerra Mundial, portaban el virus que devastó el mundo.



En Colombia hizo irrupción en las últimas semanas de septiembre de 1918. Dice mi fuente: “El viernes 18 de octubre, EL TIEMPO informaba: “(...) sigue haciendo estragos en la ciudad la terrible epidemia de gripe, que toma caracteres inquietantes. Puede asegurarse que no hay casa en la que no haya dos, tres y cuatro enfermos, y en los hoteles, fábricas y talleres se cuentan por decenas”. Por dicha fuente periodística también se supo que las autoridades departamentales y municipales en asocio de la Junta Central de Higiene (aún no existía el Ministerio de Salud) crearon un servicio médico especial llamado “Comisión Sanitaria Ambulante”, encargado de visitas domiciliarias “con el fin de hacer llegar los servicios médicos a los enfermos más pobres, que por algún motivo no podían ser llevados al hospital”.



Se creó también una “Junta de Socorros” conformada por banqueros, comerciantes y damas de la alta sociedad bogotana, encargada de recaudar fondos destinados a implementar hospitales provisionales, a organizar comedores populares, distribuir ropas y dar auxilios monetarios. Como podemos ver, mutatis mutandis, estamos viviendo circunstancias semejantes. La historia se repite.



El aumento de la morbilidad y mortalidad paralizó gran parte de las actividades de la ciudad. Despachos oficiales, bancos, comercio, hasta el tranvía, dejaron de funcionar. La población afectada en Bogotá alcanzó al 80 por ciento de los habitantes, y el número de muertos llegó a 1.500. “Hacia la primera semana de noviembre, la epidemia comenzó a ceder en Bogotá y se trasladó a las comarcas vecinas”.



El 25 de octubre, el periódico local La Linterna anunció la aparición de la pandemia en Tunja. Ante su extensión por todo el departamento y ante las rogativas que se hacían en las calles, el periódico registró que la epidemia no respondería ni “(...) a san Antonio, ni a santa Rosalía ni a Cristo; solo podrán detenerla medidas higiénicas, medicinas eficaces, cuidados científicos, intensa propaganda”. Sabia recomendación, de palpitante vigencia.



Fernando Sánchez Torres