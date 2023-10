Botero, filántropo

“Todo está dicho y hemos llegado demasiado tarde...” son palabras del escritor francés La Bruyère, y que bien pudiera hacer mías al pretender decir algo sobre el maestro Fernando Botero. En efecto, su reciente fallecimiento ha dado lugar a comentarios de toda índole. No queda nada por decir. Sin embargo, quiero ocuparme de un asunto que ha sido tocado de soslayo y que no sobra revivir.

Filántropo es aquel que es dadivoso con sus congéneres, y en general con la comunidad. Si tenemos en cuenta que el arte desempeña una función social, cultural, los artistas se convierten en filántropos cuando ponen su obra a disposición de todos. Pienso que la producción completa de los artistas consagrados debería ser propiedad de la humanidad, es decir que debería estar al alcance de los espectadores de cualquier estrato social o económico. Es pecado de lesa sociedad que haya obras admirables confinadas en las salas de los opulentos, apenas para solaz suyo y de su reducido grupo de amistades. En México, el millonario Carlos Slim dio muestras de filantropía al entregar su cuantiosa colección de obras de arte para que fueran expuestas permanentemente al público.

Las donaciones que en gran escala hiciera Fernando Botero a Medellín y a Bogotá fueron, sin duda, un acto de legítima filantropía. No solamente incluían producción suya, sino también de connotados pintores de los siglos XIX y XX. La exhibición pública de dichas obras ha permitido a cualquier espectador culturizarse viendo algunas de las pinturas de grandes maestros, y que solo hubieran podido contemplarse visitando museos en el exterior. Refiriéndose a sus donaciones, el maestro Botero las considera de carácter didáctico, de manera que la gente y los iniciados en el arte puedan formarse una idea de lo que ha sido el arte internacional, desde los impresionistas hasta nuestros días. Su condición de filántropo queda patente en esta confesión: “Cuando me di cuenta de que poseía una cantidad de obras guardadas consideré que era absurdo que no estuvieran a la vista para disfrute de otros”. Fuera de ese valor intrínseco, las donaciones aparejan una verdadera fortuna económica. Piénsese que la sola donación al Banco de la República en Bogotá incluye 125 obras suyas, más piezas originales de 65 consagrados artistas extranjeros, casi todas adquiridas en subastas. Además de las anteriores, Botero donó muchas de sus obras escultóricas para ser expuestas en espacios abiertos en importantes ciudades del mundo. Entendible por qué su nombre tiene dimensión universal, es decir, por qué es familiar a todos.

Es curioso, Fernando Botero adquirió fama a través de un estilo pictórico que en sus inicios motivó mofa en los espectadores y en los críticos de arte. Deformar los objetos y las personas exagerando su volumen fue el quid que lo catapultó en el mundo de las artes plásticas. Las figuras humanas “boterianas” pareciera que no tuvieran huesos ni músculos. Simulan tener solo grasa, mucha grasa. Los rostros son caricaturescos. Aun así, y quizás por eso, alcanzó el cenit de la gloria. Puede decirse que en la historia del arte no ha habido otro Botero; él fue único. Audaz sería insinuar que padeciera un trastorno visual que hinchara las figuras que observaba. Del Greco, que en su segunda etapa pintaba figuras alargadas, con escaso relleno, se dijo que padecía de astigmatismo o de enajenación mental. De Botero nunca se comentó nada respecto a que su estilo fuera producto de patología física o mental alguna. Explicable, pues él llegó lúcido a esa etapa luego de estudiar las obras de los grandes maestros y apartarse de todos para transitar un camino original. Dice Daniel Boorstin en su obra ‘Los creadores’ que el artista verdadero es un creador, un forjador de arte, un héroe de la imaginación. Y nuestro filántropo fue todo eso.

La característica de los cuadros de Botero es la simplicidad técnica. Son fáciles de reproducir. Por eso es uno de los pintores más plagiados. En el mundo son incontables los nuevos ricos que exhiben con orgullo en sus residencias obras con la firma de Botero, que no fueron pintadas por Botero.

FERNANDO SÁNCHEZ TORRES

(Lea todas las columnas de Fernando Sánchez Torres en EL TIEMPO, aquí)