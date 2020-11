La universidad pública (1)

Las directivas de la Universidad Nacional crearon este año una cátedra especial destinada a escrutar el papel de la universidad pública, los desafíos que hoy enfrenta y sus soluciones más aconsejables. Por mi condición de representante de los exrectores ante el Consejo Superior se me hizo el encargo de exponer mis puntos de vista al respecto –advirtiendo que ellos no comprometen a mis representados–, exposición que cumplí de manera virtual, que es el medio de comunicación que las circunstancias han impuesto. Al considerar el tema de interés general, he creído pertinente que algunas de mis reflexiones sean también conocidas por la opinión a través de este medio periodístico.

Una universidad pública es la institución destinada a la formación de profesionales y cuyos costos de funcionamiento corren por cuenta de la Nación, lo cual la diferencia de la universidad privada. Al crear en 1826 la primera universidad pública entre nosotros –la Universidad Central–, el entonces vicepresidente Francisco de Paula Santander afirmó: “El triunfo sobre la ignorancia es muy brillante y glorioso y prepara la felicidad de los pueblos que, cuanto más ilustrados, conocen mejor sus derechos y se hacen más dignos de su libertad”. Creo que esta frase compendia el papel de la universidad pública: contribuir a la ilustración superior de los ciudadanos, con el fin de que quien la reciba adquiera consciencia de sus deberes como instrumento de cambio para el progreso y bienestar general. Por ser parte del Estado, la universidad pública tiene como objetivo primario contribuir a esa felicidad, estudiando los problemas que puedan aquejarlo y aportando fórmulas para su solución. Para ello debe identificarse con la nación, buceando en su historia y comprometiéndose con sus gentes. Bien decía en 1982 el presidente Belisario Betancur que los cometidos fundamentales de la universidad colombiana debían ser la búsqueda, posesión y desarrollo de la identidad nacional.

Si quien culmina sus estudios universitarios viene a ser, implícitamente, un líder o conductor comunitario, la institución formadora tiene el compromiso de prepararlo para que pueda actuar como tal. FACEBOOK

TWITTER

Entre las universidades públicas, la Nacional es la más representativa no solo por ser la más antigua, sino también por dar cabida preferencial a estudiantes venidos de todos los rincones del país, por ser la más populosa, la de mayores créditos académicos y recursos para la enseñanza y la investigación. Explicable que esté obligada a llevar el liderazgo de sus funciones propias y a estar colocada en la avanzada del conocimiento y estudio de los múltiples problemas que aquejan a Colombia. Tácitamente, debe ser la universidad rectora, característica que tuvo la Universidad Central en época de su fundador, el prócer Santander.



Hay un asunto, de suyo trascendente, en el papel que debe desempeñar la universidad como agente de progreso social: el perfil profesional del egresado. Si quien culmina sus estudios universitarios viene a ser, implícitamente, un líder o conductor comunitario, la institución formadora tiene el compromiso de prepararlo para que pueda actuar como tal. Repetidas veces le escuché decir al maestro Gerardo Molina que el papel de la universidad no es hacer la revolución, sino preparar líderes para que la hagan. Y agregaba: “Hablo de la revolución pacífica, no cruenta”. Además de los asuntos inherentes a su carrera, el universitario debe ser inducido a interesarse por los problemas sociales de la comunidad. En ciertas disciplinas, y ojalá en todas, el profesional debe estar dispuesto a trabajar con más empeño por solucionar los problemas comunitarios que por alcanzar provecho y prestigio personales.



No se puede ser líder si no se tiene una cultura política definida. Muchos piensan que la universidad no debe contaminarse de política. Yo creo lo contrario. La formación superior integral tiene que contemplar la formación política de los universitarios, entendiendo la política como la manera más justa de gobernar. Tratándose de inteligencias en proceso de modelación, a los estudiantes no se los puede avasallar inculcándoles una determinada corriente política, sino exponiéndoles –sin proclividad– el espectro completo, es decir, ilustrándolos de buena fe sobre las distintas opciones existentes para que cada cual, en plena libertad, escoja la que a su juicio sea la más prometedora.



Fernando Sánchez Torres