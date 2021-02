La relación de ‘projimidad’

En tiempos de calamidades es cuando se pone a prueba la solidaridad humana. Y perder la salud o encontrarse seriamente amenazada son circunstancias calamitosas. El pintor español Francisco de Goya compendió en una de sus obras lo que es la solidaridad. En su pintura en cartón para tapiz El albañil herido o accidentado muestra a dos hombres del común trasportando en silla de manos a otro que tiene la cabeza desgonzada sobre el pecho. Uno de los samaritanos mira compasivamente al herido, mientras el otro, con angustia, otea hacia el frente en busca de ayuda. Como telón de fondo se observan esbozadas las estructuras de una obra en construcción. La intención de los dos obreros caritativos y la expresión de sus rostros son todo un tratado de filantropía, de solidaridad con “el otro”. Esta escena es la conjunción del yo, del tú y del nosotros.



La pintura que he descrito sirvió de portada al sesudo ensayo Teoría y realidad del otro, del médico humanista español Pedro Laín Entralgo, publicado por primera vez hace exactamente 60 años (Revista de Occidente). El contenido de ese magistral libro adquiere particular relevancia en las actuales circunstancias, cuando la letal pandemia de covid-19 se ha desatado como una verdadera calamidad, pues el ensayo es un exhaustivo estudio filosófico-antropológico acerca del “otro”, vale decir, de la persona distinta de aquella que habla; más radicalmente, de aquella que siente y piensa, aunque no hable, como la define el autor. Desde el campo de la filosofía, el pensamiento ‘yoísta’ se trasformó en “comunitario”, lo que explica –al decir de Laín– que el término ‘nosotros’ se haya constituido en una palabra clave de nuestra época. La cadena yo, usted, nosotros constituye el fundamento de la solidaridad.



Ver y amar al otro sin prevención alguna, viendo en él solo su condición humana, ayudarlo de manera libre, activa y desinteresada, constituye una vinculación interhumana, a la que el pensador español llama “relación de projimidad”, utilizando un neologismo de su propia cosecha. Para él, el otro “se nos ha hecho una realidad ineludible, y todos hemos adquirido una conciencia de ello”. Infortunadamente, esa necesidad de solidaridad humana generalizada que anhelaba Laín ha estado ausente en buena parte de nuestro planeta. En lo que va corrido del siglo XXI sigue vigente el ‘yoísmo’ despiadado, inductor de intolerancia y odio. Así lo he venido percibiendo en Colombia. En EE. UU. se hizo evidente con el reciente asalto al Capitolio.



Por eso hay que reconocer y aplaudir que, para contener y derrotar el flagelo del covid-19, nuestras autoridades sanitarias hayan invocado con insistencia la solidaridad como estrategia indispensable. Usar el tapabocas, el distanciamiento prudente, el lavado de manos es un acto solidario con nosotros mismos, con el otro y con la comunidad toda. El Gobierno no ha ahorrado esfuerzo alguno en su labor de ‘projimidad’. La ayuda a los damnificados ha sido evidente. No obstante, los ‘yoístas’, los insolidarios, son muchos. Por eso el sistema de salud ha estado a punto de colapsar. En los países donde la ‘projimidad’ ha tenido actualidad, la pandemia ha podido controlarse.



Por fortuna, la solidaridad se hizo manifiesta con la Organización Mundial de la Salud, responsable de liderar el comportamiento sanitario global frente a la pandemia, pues recibió un respaldo unánime, con la triste excepción del ‘yoísta’ Donald Trump, quien torpemente ordenó retirar el apoyo económico de su país, que era de 553 millones de dólares anuales, suma considerable dentro del presupuesto de la institución.



Como contraste, y como expresión de ‘projimidad’, la fundación filantrópica privada Bill Gates aportó voluntariamente 367 millones de dólares. Obtenida la vacuna, algunas economías de altos ingresos se han manifestado dispuestas a ayudar para que llegue a los países pobres. Así lo hicieron saber Canadá y Noruega. Conforta saber que, a pesar de todo, la relación de ‘projimidad’, es decir, la vinculación interhumana desinteresada, puede tener vigencia. Ojalá algún día todos los que habitamos el planeta Tierra adquiramos conciencia plena de que la solidaridad es un imperativo ético categórico.



Fernando Sánchez Torres