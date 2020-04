¡Ah, las pestes!

Nunca antes una calamidad como la que estamos padeciendo había suscitado tanta conmoción ni el mundo entero se había puesto en guardia para contenerla. Cuando ocurrieron aquellas que diezmaron comarcas, las comunicaciones estaban en pañal y las distancias eran de verdad distancias. En cambio, hoy es posible viajar de un continente a otro en contadas horas, lo que hace también posible que los gérmenes causantes de las pestes viajen con igual velocidad. Las que eran antes epidemias hoy son pandemias, es decir, capaces de afectar a la humanidad toda.

Cuando los seres humanos aún no éramos ciudadanos universales, los estragos de las pestes afectaban los vecindarios con celeridad y sus efectos letales eran arrasadores. Los recursos médicos con que se contaba eran irrisorios. Por eso el cuarto jinete del Apocalipsis, el del caballo bayo, se paseaba victorioso. No faltó quien sostuviera que las pestes, junto con las guerras, eran formas de favorecer a la humanidad contra su crecimiento exagerado. Testimonio de esos estragos lo dejó el pintor flamenco del siglo XVI Pieter Brueghel el Viejo, en su obra ‘El triunfo de la muerte’ (1562), donde muestra cadáveres esparcidos bajo un cielo sombrío, y la Muerte encabezando una legión de esqueletos. Algunos críticos de arte afirman que el pintor quiso plasmar los horrores de la peste negra que azotó a Europa en el siglo XIV. Unos cuantos escritores antiguos también se ocuparon de la peste en páginas magistrales, como el historiador griego Tucídides y el italiano Boccaccio.



A propósito de escritores, de estar vivo nuestro nobel García Márquez, seguramente el coronavirus le hubiera dado pábulo para escribir una novela o una crónica de antología. Téngase en cuenta que Gabo era una autoridad en pestes y que se sirvió de ellas para darle cauce a su pluma. En la década de los 60, cuando residía en Ciudad de México y daba a conocer en privado y a plazos ‘Cien años de soledad’, sus amigos cercanos comprobaron su obsesión documental, como que en su mesa de trabajo acumulaba libros que hablaban de alquimia, de navegantes, manuales de venenos y antídotos, crónicas sobre las pestes medievales, estudios sobre el escorbuto, el beriberi y la pelagra… Explicable que el tema de las pestes fuera iterativo en sus novelas.



En ‘Del amor y otros demonios’ se ocupa de la rabia; en ‘El amor en los tiempos del cólera’, de otra enfermedad epidémica. En algún momento Gabo anunció haber renunciado a ellas: “Voy a suspender estas enfermedades mezcladas con amores. Borges dijo un día: basta de tigres y laberintos. En cuanto a mí, no más epidemias”. Sin ser materia central, el tema también es tocado de soslayo en ‘La mala hora’ (el cólera), en ‘Cien años de soledad’ (el olvido) y en ‘El general en su laberinto’ (la viruela y la rabia).



¿De dónde surgió la inclinación de Gabo escritor por el tema de las pestes? Alguna vez declaró: “Siempre he amado las epidemias. Ellas combinan las mayores tragedias y saturnales en los cementerios”. Para él, el ‘Edipo rey’, de Sófocles, fue un relato que lo dejó marcado para siempre. Recordemos que la célebre tragedia griega trascurre en una época de peste, como que Tebas era presa de ese cruel azote. “Por él se vacía la casa de Cadmo y se enriquece el negro Hades, a fuerza de lamentos y de lloro”. Según su hermano Eligio (‘Tras las claves de Melquíades’), además de la tragedia de Sófocles, un libro que indujo a Gabo a interesarse por el tema fue el ‘Diario del año de la peste’, del novelista y periodista británico Daniel Defoe, considerado uno de sus autores favoritos.



Este asunto de las pestes, que al parecer seguirá aguijoneando periódicamente a la humanidad, oculta tras bambalinas a unos personajes que en otras circunstancias pasan inadvertidos. Me refiero a aquellos que se ocupan de cuidar a los apestados, es decir, el personal de salud. En todo el mundo su apostólica labor ha sido aplaudida. Era lo menos que podía esperarse. En ‘El Eclesiástico’ hay un capítulo titulado ‘Honor al médico’, que se inicia así: “Honra al médico porque lo necesitarás”.



FERNANDO SÁNCHEZ TORRES