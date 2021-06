Vacunando con equidad

Finalizaremos junio con cerca de 300.000 dosis diarias de vacunas contra covid-19 y 18 millones de dosis aplicadas acumuladas. El Plan Nacional de Vacunación (PNV) logrará la velocidad para cubrir en diciembre a 35 millones de colombianos –70 % de la población–.

Trascurridas 20 semanas de aplicación, 6 millones han recibido la segunda dosis. En septiembre, 35 millones habrán recibido su primera dosis, y la restante durante el resto del semestre.



La respuesta de los colombianos es excepcional. La cobertura con primera dosis, a 23 de junio, es de 89 % en mayores de 80 años, de 79 % en el grupo 75-79, de 77 % en el de 70-74 años, de 73 % para 65-69 años, de 67 % para 60-64 años, de 54 % para 55-59 años, de; 44 % para 50-54 años, y en el grupo recién abierto de 45-49 años se cubría el 9,5 %. Cada semana ha crecido la cobertura. El 100 % de los trabajadores de la salud cargados han sido vacunados, todos con dos dosis.



Colombia es hoy el cuarto país de Latinoamérica en número de vacunas aplicadas y el segundo en velocidad de aplicación desde el inicio de los diferentes programas. Cerrará junio con más de 26 millones de vacunas recibidas, sin contar posibles donaciones, el tercer acopio de vacunas en Latinoamérica y cuatro millones más de lo proyectado.



Tenemos el plan más equitativo del continente, a diferencia de otros, donde los privilegios y el acceso al poder generaron preferencias. La vacunación es independiente de la condición social, priorizando el riesgo a morir de covid según edad, comorbilidades y con equidad en la asignación hacia departamentos. Los jueces de la República privilegiaron la primacía del interés general, y los ciudadanos han sido vacunados con respeto.

Recibimos 2,5 millones de vacunas adquiridas por 1.505 empresas. Fue posible por el apoyo del Gobierno y Minsalud, tras tres meses de labores con los empresarios. Colombia es uno de 6 países del mundo que han aprobado la compra por privados y es el único del continente que la concretó. No se aceptó el ánimo de lucro, que hubiese generado un acceso preferencial para los más ricos. Decisión que no agradaría a los negociantes, pero aseguró que el acceso debía ser independiente del ingreso de los ciudadanos, base de la legitimidad del plan.



Esta alianza equilibra los objetivos sociales y las necesidades de reactivación. No se gravó con IVA la contribución, pero tampoco se permitió el doble beneficio, con exenciones tributarias de eventuales donaciones. El Gobierno asume la carga de indemnidad frente a los riesgos, justificado en la contribución a poblaciones cubiertas por el plan.



Ahora la ejecución plantea un dilema porque más del 70 % ha demandado vacuna. Crecer 10 % en cobertura representará vacunar a 5,8 millones más de colombianos. Podría ser un reto mantener la demanda. Israel, Chile y Estados Unidos muestran un largo y preocupante estancamiento, entre el 45 y el 60 % de la población, en la primera dosis. Los brotes recientes en Israel y las cuarentenas subsecuentes de Chile ilustran esta realidad. La eventualidad de cepas resistentes puede llevar a refuerzos o combinación de vacunas, por razones científicas poderosas y no de disponibilidad.



Producir vacunas es un reto de seguridad sanitaria. Esta también incluye la soberanía del país en las decisiones sobre modificaciones del esquema de vacunación, más allá de los estudios iniciales e intereses de la industria farmacéutica. Canadá, el Reino Unido y Francia han modificado los esquemas de acuerdo con nuevos estudios. El país cuenta con capacidad médica y científica, incluida en el comité asesor de vacunas.



Frente a afirmaciones apocalípticas que decían que Colombia solamente se iba a vacunar en 2023, hoy es otro el escenario. Se debe mantener el interés de los colombianos en vacunarse porque están llegando vacunas y los servicios han demostrado capacidad. Todos debemos defender la integridad del plan, en un escenario político polarizado, donde la desinformación e intereses favorecen el oportunismo y la desazón.



FERNANDO RUIZ GÓMEZ

Ministro de Salud