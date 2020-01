Un matrimonio de película

Tenían toda la razón: Historia de un matrimonio es una de esas películas que compensan tanta basura que le toca a uno soportar en busca del buen cine. Es normal que así sea: sucede también con los libros –¡cuántas novelas mediocres para encontrar por fin una joya!– y con las exposiciones de arte.

Me gustan las películas que, como esta que protagonizan Scarlett Johansson y Adam Driver, dejan más preguntas que respuestas, que se quedan dando vueltas en la cabeza, que al cabo de los días nos distraen de la rutina para volver a presentarnos escenas inolvidables, para susurrarnos una vez más frases y sentencias que tienen el poder de los dardos que dan en el blanco.



Me gustan las películas que son muchas películas a la vez. Sí, como esta, que puede ser la historia de un matrimonio que entra en crisis, la recreación de la vieja rivalidad entre Nueva York y Los Ángeles, la exploración del dolor ante la posibilidad de alejarse de los hijos, la reinterpretación del antagonismo entre los actores de teatro y las estrellas de televisión, un manifiesto sobre la importancia de mantener la individualidad cuando se vive en pareja, una cinta sobre el egoísmo que suele empañar el mundo de los creadores o un retrato de los abogados sin escrúpulos... de esos que abundan y que hacen recordar a Michael Corleone en El Padrino III cuando dice que él no necesita más matones sino más abogados.



La historia de este matrimonio –escrita y dirigida por Noah Baumbach para Netflix– es la historia de muchos matrimonios contemporáneos. Pero, sobre todo, es la historia de miles de divorcios que habrían podido resolverse de manera concertada e incluso amistosa, y que terminan convirtiéndose en una batalla lamentable y dolorosa.



Tiene unas cuantas críticas al consumismo y la religión, muy bien dosificadas, que por momentos dan pie para adornar la historia con un poco de humor, y expone una vez más las consecuencias de un machismo que no ha dejado de hacer estragos.



La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no tendrá que premiar este año un bodrio del estilo de La forma del agua, que se llevó el Óscar a mejor película en 2018.

En esta oportunidad, el cartel de nominados es uno de los más memorables de los últimos tiempos. E Historia de un matrimonio sin duda será una de las cintas que más entusiasmo despierten.

@quirozfquiroz