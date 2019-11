Qué tranquilidad me da saber que hemos empezado a despertar de la anestesia. Parecía increíble que mataran al menos un líder social por semana y no nos manifestáramos con todo el ruido que merece el hecho. Parecía mentira que el ministro de Defensa desestimara la muerte de más de una decena de niños con balas oficiales y todos siguiéramos tan callados. Parecía inaceptable que el hombre que decide sobre el dinero de los colombianos dijera que el salario mínimo era una exageración y nos quedáramos tan tranquilos. Parecía preocupante que el Gobierno pisoteara los acuerdos en busca de una paz demorada y difícil, y las quejas y los lamentos apenas se insinuaran en voz baja.

¡Bienvenida la música de las cacerolas! ¡Qué descanso! Pensé que la vergonzosa propaganda de la extrema derecha –tan ingenua como efectiva, paradójicamente– había calado tanto que nos había hecho perder la capacidad de imaginar una sociedad menos contaminada.



Qué tranquilidad saber que somos cientos de miles los que estamos dispuestos a impedir que el Gobierno le siga pasando por encima a una sociedad tan violenta para unas cosas y tan absurdamente mansa a la hora de defender sus derechos.

Cacerola en mano, han empezado a salir de sus casas, en buena hora, aquellos que se habían dedicado a alimentar los índices de abstención en las últimas décadas. Tal vez se han dado cuenta del peligro de dejar las decisiones en manos de otros, que pueden terminar eligiendo para los cargos de mayor jerarquía del Estado a personajes confundidos e inexpertos.



No me extraña que el Gobierno haya querido desestimar la voz casi unánime del inconformismo haciendo referencia simplemente a los vándalos que se colaron en las marchas, como se cuelan en todas partes. No me extraña: quieren desconocer la voluntad del pueblo porque ellos creen estar por encima del pueblo.



No me extraña que el Presidente se haya demorado tanto en desacomodarse del sofá y entender que la ciudadanía reclama cambios profundos: no me extraña porque ahí, en el despacho de los más altos gobernantes, hace falta un líder verdadero. Un gobernante con liderazgo, capaz de tomar sus propias decisiones.



Sí, da tranquilidad saber que no nos hemos entregado del todo a las nocivas fuerzas del innombrable. Lo siguiente será elegir un líder de verdad, procedente del bien. Tarea difícil, pero indispensable.

@quirozfquiroz