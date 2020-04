Soy de los que aún salen, casi todas las noches, a las ocho en punto, a aplaudirles a los médicos, a las enfermeras y a todos los que se exponen para tratar de rescatar de las garras de la muerte a los miles de personas que se han contagiado del virus que puso el mundo patas arriba.

Sé de muchos de ellos que han tenido que doblar sus horarios, que deben pasar noches en vela, que han olvidado los tiempos para ver a su familia o para alimentarse, porque a los hospitales en donde trabajan las ambulancias siguen llegando, una tras otra, cargadas de enfermos que no saben si saldrán de allí para sus casas o para el cementerio.



Me contaban la semana pasada de un médico colombiano residente en Barcelona que está al borde de la locura por tantos pacientes a los que ve morir cada día, por tantos seres humanos a los que no ha podido salvarles la vida a pesar de todos sus conocimientos, de todos sus esfuerzos, de todo su empeño. Y este hombre que está haciendo honor al juramento hipocrático no es una excepción: como él, centenares de miles de médicos han logrado que los efectos del coronavirus estén siendo mucho menos devastadores, pero constantemente se han visto superados por la enfermedad, y esto los aflige. Los descompone.



En no pocas unidades de cuidados intensivos en los más distantes lugares, los profesionales de la salud –desde connotados especialistas hasta jóvenes que se encargan de empujar las sillas de ruedas– saben lo inevitable: que muchos de ellos serán contagiados. Por eso, en muchos centros han tenido que partir en dos el equipo: mientras la mitad se recupera de la enfermedad en casa, la otra mitad trata de salvar la vida de los pacientes que llegan cada día. Y asumen que probablemente deban cambiar los papeles más adelante: los que se van recuperando regresan al trabajo, y quizás los otros deban ir a casa con la confirmación de un diagnóstico adverso.



Por eso, por su entrega, por su valentía, los sigo aplaudiendo. Aunque confieso que muchas veces, más que aplaudirlos a ellos, lo que pretendo es llamar la atención de tantos inconscientes que los han discriminado y agredido por el hecho de estar tan cerca del virus. ¿Qué tienen en la cabeza, qué corre por sus venas? Quiero saber qué pensarán y qué sentirán el día que sean estos médicos a los que atacan quienes lleguen para salvarles la vida.



Fernando Quiroz

@quirozfquiroz