Ruta de papel

No son pocos los encantos de Bogotá. Tantos que le permiten a uno tener vida e ilusión a pesar de los muchos males que aquejan a la ciudad... a pesar de la inseguridad, de la irritante movilidad –aunque hay que reconocer que ha mejorado en forma con la nueva modalidad de pico y placa–, de los repartidores a domicilio que se apoderaron de los andenes... a pesar de las casas de familia de otros tiempos que se multiplican –uno cree que se dividen– en decenas de locales atiborrados y descuidados que no atienden las normas básicas del urbanismo ni mucho menos se preocupan por los principios de la arquitectura ¡ni de la estética!



(También le puede interesar: Pasar de largo)

Pero hay planes encantadores como el de viajar al pasado en los anticuarios de los alrededores del parque de los hippies, el de poner a prueba las dotes deportivas en el parque Simón Bolívar, el de recorrer la maravillosa ruta de ladrillo de Rogelio Salmona, el de imaginar desde las empinadas calles de La Candelaria la ciudad que no había llegado al millón de habitantes, el de probar los amasijos centenarios o el chocolate santafereño en locales céntricos como el Florida o La Puerta Falsa, en los que se puede desayunar a cualquier hora del día. Planes que alimentan el espíritu como el de tratar de adivinar de cuántos colores llegan a ser los cerros orientales entre las cinco y las seis de la tarde.



Y entre los programas más atractivos que ofrece Bogotá está el de descubrir algunas de sus librerías fascinantes, que, por supuesto, son mucho más que tiendas de libros. Para empezar, librerías que tienen libreros –oficio admirable– y no vendedores de libros. Librerías cuyos espacios no son galpones atiborrados de libros en estanterías metálicas, sino en las cuales los ejemplares van conquistando rincones impensados.



Sí, en Bogotá hay librerías en las que dan ganas de perderse, como Merlín; en las que pasan las horas sin que uno se dé cuenta, como San Librario o Luvina; en las que siempre hay un libro esperándolo a uno, como Tornamesa o Wilborada 1047; en las que hay licencia para regresar a la niñez, como Mr. Fox; en las que un libro lleva al café, como Matorral; en las que se alborota la curiosidad, como Lerner o Tango; en las que el desorden es parte de su encanto, como Casa Tomada... y la lista sería interminable, porque Bogotá es una ciudad de librerías... y eso la hace más llevadera.

FERNANDO QUIROZ

@quirozfquiroz

(Lea todas las columnas de Fernando Quiroz en EL TIEMPO, aquí)