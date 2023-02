Curioseando en la biblioteca de mi padre, descubro en un tomo de las Novelas ejemplares de Cervantes una postal que le mandó su hermano desde Madrid, hace casi medio siglo. Con una caligrafía que se ve poco por estos días, comentaba lo hermosa que estaba la capital española y las bondades del clima otoñal.



Supuse que aquella postal, ilustrada precisamente con una fotografía del monumento al autor del Quijote en la plaza de España, debió llegar con muy pocos días de antelación al regreso del tío. Eran otros tiempos: el reloj se movía a la misma velocidad que hoy, pero se vivía a otro ritmo y las comunicaciones eran otra cosa.

También las expectativas: se esperaban entonces más postales que llamadas. Se daba por supuesto que los viajeros andaban bien, a menos que el periódico informara sobre desastres aéreos o trenes descarrilados, cosa que casi nunca ocurría, y se aplicaba la máxima aquella de “no news, good news”: es decir que si no había noticias era porque todo andaba bien.

Las llamadas eran costosas y en muchos casos exigían desplazarse hasta un despacho a esperar el milagro de la conexión. Una opción intermedia era el telegrama, que se cobraba por palabra y en el cual, por lo tanto, se decían las cosas de la manera más directa posible. Por ejemplo, “Llegué bien. Abrazos” o “Pensándote desde Madrid”. Este último llevaba implícito el mensaje del primero, que era lo que a la postre se quería comunicar: que la travesía de cruzar el Atlántico había sido exitosa.

Difícil entender estas costumbres para los jóvenes de hoy, entregados a la inmediatez. Y esclavos de ella. Se espera un mensaje apenas aterriza el avión –y algunos ya lo hacen en medio del vuelo– y, de ahí en adelante, se va narrando cada avance en tiempo real. El espacio para la imaginación se ha reducido de manera considerable. No se deja al otro que imagine cómo es ese puerto estrecho y atiborrado de pequeñas embarcaciones del cual le hablamos, sino que se lo mostramos de inmediato. No le ponemos a la cabeza del interlocutor el trabajo de preparar la receta a la cual nos referimos, sino que le enseñamos el plato apenas llega a nuestra mesa. Y en poco tiempo, no lo dudo, podremos transmitirles también el aroma.

Sí, hubo un tiempo en el que se escribía a mano y se enviaban postales. Aunque a veces llegara primero de vuelta a casa aquel que la había enviado.

