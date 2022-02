Dicen que llamaba la atención por sus buenos modales. Que iba siempre con un pañuelo al cuello y un sombrero de fieltro. Era fotógrafo desde los catorce años, y se había especializado en retratar a los cantaores de flamenco. Se llamaba René Robert. Nació en Friburgo, pero había hecho suyas las calles de París. Sobre todo las que desembocan en la Plaza de la República –muy cerca del Pompidou y del Museo Picasso–, en cuyas inmediaciones vivía hacía varios años.



También hay un hospital universitario a pocos pasos de allí, el Saint-Louis, a donde habrían podido llevar a Robert el pasado miércoles 19 de enero, cuando cayó al suelo mientras daba su habitual caminata vespertina.



Tenía 84 años. No se sabe si tropezó o sufrió un desmayo: lo cierto es que no tuvo fuerzas para levantarse, y quedó tendido en el suelo a la vista de los caminantes, que no son pocos en ese punto de París, poblado de cafés, de brasseries, de locales comerciales y de pequeños hoteles.



En la madrugada del jueves, un hombre de la calle pidió auxilio para el fotógrafo, pero ya era tarde. Habían pasado nueve horas –¡nueve horas!– y el cuerpo envejecido de Robert no soportó el frío de esta época invernal. Murió de hipotermia.



Algunos medios de comunicación registraron el hecho en la medida en que René Robert era reconocido en un pequeño círculo de artistas de diversas disciplinas. Sin embargo, más allá del discreto obituario, y de la oportunidad para reproducir algunos de sus retratos de Camarón de la Isla, de Farruco o de Paco de Lucía, la noticia verdadera no es la de su muerte sino la falta de humanidad a la que hemos llegado.



Al pie de ese cuerpo que se fue enfriando hora tras hora debieron pasar de largo cientos de personas. En frente del lugar en el que cayó existe una tienda de vinos de la cual, con seguridad, salieron muchos parisinos con una botella en la mano para ayudar a enfrentar el frío de enero en alguna buhardilla de aquel céntrico barrio.



Matan las armas que venden en Estados Unidos como si fueran juguetes, mata la intolerancia de Europa del Este, matan las olas que reciben a los náufragos que buscaban nuevos horizontes, mata el hambre muy cerca de allí en donde nos encontramos, matan las balas cruzadas del conflicto colombiano... Y matan la desidia, la falta de compasión, el individualismo. Y no solo en las calles de París.

