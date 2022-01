Para Colombia en 2022

Año de elecciones y de grandes decisiones para el país, los colombianos esperamos que 2022 nos trate con consideración. ¡Al menos con consideración! Tiempo de propósitos y de esperanza, en la primera semana del año se cultiva la ilusión como nunca. Para la muestra, estos deseos para Colombia en el año que comienza:



(También le puede interesar: Del poliamor y la netiqueta)

– Ni un solo líder social asesinado. ¡Ni uno más! Y menos indiferencia del Gobierno y de la sociedad ante este exterminio. En 2021 fueron asesinados más de diez líderes cada mes.



– Menos conexión inconveniente –si no indebida– entre los poderes públicos.



– Menos mentiras descaradas en las promesas de campaña. Por cierto, ¿alguien ha llevado la cuenta de todas las que dijo Iván Duque? ¡Que no se repita!



– Menos puertas abiertas para atentar contra el erario y menos desidia del Gobierno ante la corrupción.



– Más respeto por la gente de Providencia... ¿pueden creer que el hospital sigue despachando desde una carpa?



– Más poesía y menos policía... los jóvenes llevan seis décadas pidiéndolo.



– Más respeto por el derecho a manifestarse pacíficamente, sin correr el riesgo de que disparen a los ojos de los manifestantes.



– Menos asesores provenientes de las tenebrosas esferas pinochetistas.



– Más gente convencida de la necesidad de vacunarse contra el covid.



– Más presupuesto para la educación pública. Más atención a la Universidad Nacional, alma mater insignia del país.



– Menos tala de bosques nativos para dedicarlos a la ganadería extensiva.



– Menos César Gaviria y más Alejandro Gaviria.



– Menos extremismo, menos uribismo, menos fanatismo.



– Menos empresarios irresponsables como los de tantos servicios de mensajería. Y, por supuesto, menos domiciliarios en moto por los andenes de los peatones.



– Más condones y menos bebés no deseados.



– Más mascotas adoptadas. Más mascotas esterilizadas.



– Más empresas pagando los impuestos que les corresponde. ¿Qué tal las iglesias, por ejemplo?



– Menos Carrasquilla, menos Abudinen, menos Macías.



– Más equidad de género.



– Menos abusos en los precios de los medicamentos por parte de la industria farmacéutica.



– Menos intervencionismo en la cultura.



– Menos automóviles y más bicicletas (pero sin motor).



– Más estrellas rojas.



– Más goles a favor en los partidos de las eliminatorias.

FERNANDO QUIROZ

@quirozfquiroz

(Lea todas las columnas de Fernando Quiroz en EL TIEMPO, aquí)