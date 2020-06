¡Alejandro Obregón, coño, qué buen nombre para un pintor!”. Se lo dijo Picasso, que había encontrado el suyo en el apellido de su madre, porque Pablo Ruiz no le resultaba del todo convincente. Obregón admiraba al malagueño, ¡cómo no admirarlo!, y a la vuelta de los años pintó un cuadro tan importante para la historia de Colombia como fue el Guernica de Picasso para la historia de España. Se llama La violencia, y bien valdría la pena ir a verlo muchas veces al Museo de Arte del Banco de la República, en Bogotá.

Describir esta pintura sería de un atrevimiento enorme, pues, más allá del cuerpo sin vida de una mujer embarazada, hay en el lienzo trazos y sombras y colores y contrastes que son la pintura misma, más allá de las formas que el ojo pueda identificar. Y hay tantos sentimientos que se alborotan al contemplarla que sin duda hay una “violencia” para cada espectador... y, probablemente, una “violencia” para cada vez que uno se enfrenta a este óleo que para muchos constituye la obra de arte más importante de la historia de Colombia.



Todo el drama de esta nación violenta se resume en esa pintura de Obregón. Y es paradójico que sea precisamente de él, pues no son la tristeza ni el drama las constantes de su obra. Por el contrario, la pintura de Alejandro Obregón, de cuyo nacimiento Colombia celebra este mes el centenario, es festiva y colorida como pocas, aunque se haya ocupado también de masacres y dictaduras y estudiantes muertos y desastres ecológicos.



Pero había tanta fuerza en sus trazos, tanta pasión, y una actitud tan decidida cada vez que se paraba frente al lienzo, que quizás uno recuerde más fácilmente sus cóndores imponentes y sus flores enormes y sus mujeres inspiradoras y sus barracudas curiosas y sus mares profundos.



¡Qué digo! No solo era tan apasionado cada vez que se dedicaba a pintar en su mítico estudio de la calle de la Factoría, en la ciudad vieja de Cartagena, sino cada vez que respiraba: Obregón era una leyenda en sí mismo, y quienes lo frecuentaron dan cuenta de esos sancochos que preparaba como si los estuviera pintando y de esas borracheras en las que era capaz de agarrar a tiros sus autorretratos y de esas charlas inolvidables en las que parecía que inventara la historia vivida. Con razón le decía la pintora Feliza Bursztyn que no hacía falta que pintara, solo que existiera.



Fernando Quiroz

