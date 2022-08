¿Obra de Dios?

Un papa permisivo: así podría calificarse a Juan Pablo II, aunque el adjetivo resulte benévolo para un pontífice que cometió pecados tan graves como el de proteger a personajes nefastos como el mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, de quien el Vaticano recibió innumerables denuncias de hombres y mujeres abusados por quien ha sido considerado –según palabras del diario El País– como “el mayor depredador sexual en la historia reciente de la Iglesia”.



No hay duda: al papa polaco le gustaban las sectas. También protegió sin vergüenza al Opus Dei, congregación de extrema derecha a la cual premió con la canonización exprés de su fundador y otorgó una categoría de excepción que le permitía gozar de privilegios como el de convertir en obispo a su prelado, ordenar a sus propios sacerdotes según sus particulares principios y no rendir cuentas de sus métodos ni de sus finanzas.



Esa condición de actuar al amparo del secreto está en la esencia del Opus Dei, que proyecta una inocente cara de espiritualidad mientras trabaja sin descanso para hacer presencia en las altas esferas políticas y económicas, aspirar a jugosas donaciones y acceder a herencias de jóvenes de clases privilegiadas a los que ha manipulado hasta lograr un testamento a nombre de la institución.



También es poco sabido –pero está documentado y ha sido motivo de graves denuncias– el lavado de cerebro que practican con decenas de alumnos escogidos cada año entre los miles que estudian en sus colegios, y a los cuales, sin que sus padres lleguen a enterarse casi nunca, obligan en las casas de la secta a la práctica de mortificaciones corporales como el uso de látigos y cadenas de metal con púas.



No son historias de otro mundo. Para tener una idea de los miles de niños y adolescentes que corren el riesgo de caer en sus redes, basta con saber que solo en Colombia el Opus Dei cuenta con cerca de 30 colegios a través de una asociación que se precia de constituir “la red de colegios y preescolares privados más grande de Colombia”.



El papa Francisco, a quien le ha tocado ordenar la casa que dejaron patas arriba sus predecesores, acaba de poner en cintura a esta secta, mediante una reforma que acota su poder desmesurado y le exige rendir cuentas. Un buen comienzo para desarticular a esta secta que tanto daño le ha hecho a la sociedad.

FERNANDO QUIROZ

