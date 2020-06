Me retracto

Estaba convencido de que esta pandemia por la que aún transitamos iba a dejar un mundo mejor habitado: luego de la suma de lecciones que nos ha ofrecido este mal, pensaba que el corazón de los seres humanos estaría en capacidad de mostrarnos una cara más amable.

Estaba convencido de que la solidaridad alcanzaría los más altos niveles. De que erradicar el hambre y la pobreza extrema se convertirían en prioridades. Que se curaría en buena parte esa ansiedad consumista que nos lleva a desear con desespero lo que otros tienen, a comprar lo que no necesitamos, a reponer antes de tiempo lo que todavía podríamos usar durante muchos años, a pagar de más para exhibir una marquilla, y, en cambio, concentraríamos buena parte de esos esfuerzos –de esos recursos, de esas movidas– en tratar de cerrar la brecha social.



Estaba convencido de que con la pandemia nos estábamos formando para ofrecerles un mejor trato a los semejantes; en especial a los que tienen menos oportunidades. Para ser más amables con aquellos que a pesar de las dificultades y de los temores nos atienden detrás de una vitrina, nos cuidan en una clínica, nos ayudan a movernos de un lugar a otro.



Estaba convencido de que la gravedad de los hechos y la posibilidad de que se conviertan en una realidad aún peor que la actual nos llevarían a aprender, por fin, a respetar ciertas normas que, no obstante lo indispensables que resultan, tantas otras veces nos hemos pasado por la faja.



Pero las imágenes y las noticias de las últimas semanas –médicos amenazados, músicos maltratados, comerciantes inconscientes, compradores desaforados, funcionarios que han encontrado en el covid-19 otra fuente de corrupción–, y en especial el triste, preocupante y repudiable incremento de feminicidios y de maltrato hacia las mujeres, demuestran que no solo hemos desaprovechado la oportunidad de aprender de la pandemia –que ha resultado una maestra verdadera–, sino que por momentos hemos sacado lo peor de nosotros.



Estaba convencido de que este momento difícil de la historia nos convertiría en mejores personas y así lo dije. Por eso, tristemente, me retracto. Pero guardo la ilusión de que más adelante deba retractarme una vez más –no me importaría hacerlo– para reafirmar de nuevo esa esperanza que alguna vez tuve de que seríamos capaces de convertir este episodio en un valioso aprendizaje.



FERNANDO QUIROZ

