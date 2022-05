Que jugó veintitrés minutos. Que se pintó el pelo de rosado. Que lo vieron en Medellín. Que está sonando otra vez para la liga inglesa. Que en su cuenta de Instagram publicó la fotografía de una piscina. Que su ex está saliendo con un cantante. Que fue a una fiesta con una mujer que iba vestida de rojo. Que cabeceó en la liga de Catar, y el balón pasó a tres centímetros del palo. Que se enfureció porque no lo convocaron. Que se cortó el pelo. Que dejó de sonar para la liga inglesa. Que pateó un penalti en Catar. Que jugó veintidós minutos. Que Pepita Pérez le puso un like a su última publicación. Que lo vieron en Miami. Que su ex está saliendo con un modelo. Que esta vez no lo convocaron. Que está sonando otra vez para la liga alemana. Que se hizo un nuevo tatuaje. Que cabeceó en la liga de Catar, y el balón pasó a diez centímetros del palo. Que se enfureció porque dijeron que no jugó bien. Que se pintó un mechón amarillo. Que lo vieron en Madrid. Que en su cuenta de Twitter dijo: ‘¡Ay!’. Que se enfureció porque lo silbaron. Que dejó de sonar para la liga alemana. Que fue a una fiesta con una mujer que iba vestida de verde. Que está sonando otra vez para la liga española. Que ya no está sonando en Europa. Que lleva tres días sin decir ni mu...

¡Estamos mamados de James Rodríguez!



No hay duda: tuvo un logro suficiente como para pasar a la historia, como para sentirse orgulloso cuando mire al pasado, cuando les cuente sus hazañas a los nietos... haber sido el goleador del Mundial de Brasil en 2014 no es poca cosa. Tampoco es poca cosa haber jugado en el Real Madrid y en el Bayern Múnich... aunque quizás no sea célebre su paso por estos exigentes clubes.



No hay duda de sus logros, de su talento de otros tiempos, de sus goles memorables... pero ¡estamos mamados de James!



No ha sido el más amable con la afición y dicen que tampoco lo ha sido con sus compañeros de la Selección Colombia. Pero ha rendido en la prensa nacional –prensa escrita, radio y televisión– como pocos en este país. Cada vez que abre la boca es noticia. Cada vez que anota un gol es noticia. Cada vez que lo ven con una mujer es noticia... Y muchas de estas son noticias vulgarmente engordadas, quizás porque estamos en la era de los likes; porque les hemos dado más valor del que merecen. Porque muchas veces el periodismo les ha entregado el gobierno.

FERNANDO QUIROZ@quirozfquiroz

