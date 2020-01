La gente es terrible, dice la señora que me antecede en la fila del banco, mientras intento leer unos cuentos de Pedro Mairal recién llegados de la Argentina.



La gente no se da cuenta de que la están engañando para que vote por los que ellos quieren. La gente tiene una idea muy equivocada de lo que es el éxito. La gente no piensa en el planeta que les va a dejar a sus nietos. La gente perdió la perspectiva de la realidad. No hay derecho a que la gente se gaste la plata en semejantes pendejadas. La gente ya no respeta a los mayores ni valora la experiencia. La gente hace cualquier cosa por plata. A la gente ya no le importa el qué dirán. ¡La gente ha perdido la vergüenza!

Cierro el libro con el dedo índice entre las páginas por las que avanzo y pienso en la escena que acabo de presenciar. Que sigo presenciando. La gente se queja más de la cuenta, pienso, y no acabo de pensarlo cuando descubro que también yo he caído en la trampa de pensar que la gente son los demás.



Desfilan ante nuestros ojos, casi desnudos, porque les hemos ido quitando sus vestiduras. Son tan imperfectos que por momentos su único mérito parece ser el de darnos motivos para criticar, que es tal vez lo que más nos gusta. Son los otros: la gente.



Vuelvo a Mairal para buscar una frase que me quedó sonando, de un cuento que se llama ‘Hoshiko y el primer mandamiento’, en el que menciona a Remedios la bella: “... para un agnóstico como yo la teología era casi más impresionante que el realismo mágico…”.



La gente siempre cree que tiene la razón, dice con énfasis la señora, como si se tratara de una sentencia final. Ha logrado perturbar mi lectura definitivamente, pero debo reconocer que también me ha entretenido sobremanera, aunque su propósito no sea provocar la risa sino despertar la conciencia.



Me quedo pensando que esa señora que me antecede es la gente de otra gente. Y también pienso, por supuesto, que yo soy la gente de esos otros que se sientan en la tarima para fijarse en mí, para criticar mis acciones, para burlarse de mis palabras.



La fila se mueve tan lentamente que parece detenida en el tiempo. Intento avanzar en los ‘Breves amores eternos’ de Mairal, pero no logro concentrarme por causa de la diatriba de la mujer, que no se detiene. La gente ha perdido el respeto por el silencio, pienso. Y hago un gesto mínimo a manera de autocensura.



FERNANDO QUIROZ

