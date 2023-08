Los límites

Una cosa es el fútbol –el vuelo de un balón que esquiva cabezas y golpea el travesaño antes de llegar al fondo de la red; la agilidad con la que un jugador o una jugadora esquiva a sus rivales, con algo de danza y algo de acrobacia, camino hacia el arco, sin perder la pelota; la disciplina de quienes, más allá del talento, entrenan a diario y se esfuerzan por ser cada vez mejores; la belleza de una larga pared tejida entre dos jugadores a golpe de balón; la ilusión de unos niños que imitan a sus ídolos con balones descosidos y arcos improvisados; la devoción de una hinchada que alienta a su equipo en las buenas y en las malas y no deja de soñar con una nueva estrella–, una cosa es el fútbol, decía, y otra muy distinta, las cifras escandalosas de los contratos de los jugadores; los negocios turbios de tantos dirigentes y tantos agentes que han convertido el fútbol en un negocio por momentos repugnante; la arrogancia de aquellos que actúan y toman decisiones, sin otra legitimidad que la del dinero, en nombre de los hinchas, de las comunidades, de los propios jugadores e incluso de los países; el racismo desde las graderías; el machismo de tantos que siguen creyendo que las canchas son para los hombres, y que las mujeres no son más que un adorno para las tribunas. O un objeto del deseo –y del abuso– al alcance de técnicos y de dirigentes.

Muy desafortunada la celebración del triunfo de la selección española en el Mundial femenino de Australia por parte del presidente de la federación de fútbol de su país, Luis Rubiales. Y no solo desafortunada: indebida. Deben servir este momento y esta situación inaceptable para volver a llamar la atención sobre aquello que no puede pasar. Y no puede pasar que se abuse de una jerarquía para llevar las manos más allá de donde deben estar; que se piense que un beso no consentido es, a fin de cuentas, un simple beso; que se convierta a la víctima en corresponsable por su pinta o por la euforia de un determinado momento; que se piense que el alborozo por un triunfo o la exaltación de un instante lo justifican todo, o excusan los excesos; que se crea que si no hay penetración no hay abuso...



De cómo terminen de enfrentar la sociedad y las autoridades el caso Rubiales depende que muchos en el mundo entiendan en dónde deben estar esos límites que con frecuencia se miran de manera tan laxa.

FERNANDO QUIROZ

