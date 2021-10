Los dueños de la vida (y del dolor) de Martha

Martha Sepúlveda ha debido morir el domingo pasado porque así le daba la gana. Y porque tiene el derecho a la eutanasia, tal y como está permitido, gracias a la sentencia de una corte que en buena hora entendió que nadie es más dueño de la vida que uno mismo. Dueño de su propia vida y de su sufrimiento.



Parecería una tontería aclarar que uno es dueño de su vida. Pero aún es necesario insistir en algo tan elemental, luego de tantos siglos en los que las iglesias y los falsos profetas y los abanderados de la moral y los patriarcas de la extrema derecha y los fundadores de mil y una congregaciones que se creen poseedores de la verdad absoluta han pretendido y siguen pretendiendo decidirlo casi todo en nombre de los demás.



Decidir cuál es el papel que le corresponde a la mujer –casi siempre el de la sumisión–, cuál es el número de hijos que una pareja debería tener, hacia dónde debe apuntar la orientación sexual, qué tanto sufrimiento se debe soportar, hasta cuándo se debe prolongar la vida…



Suele haber enorme mojigatería, falsa piedad y, sobre todo, una soberbia sin proporciones para pretender decidir en nombre de los demás aquello que forma parte de lo íntimo y de lo privado. Determinar en qué deben creer. A quién deben adorar. A quién deben temer. Qué deben callar.



Ahí están, por ejemplo, muchos que se hacen llamar “provida”: agrupaciones arrogantes que se han dedicado a desconocer derechos que con tanto trabajo ha conquistado la sociedad, como aquellos que tienen que ver con el aborto o la eutanasia.



A Martha Sepúlveda no la dejaron ejercer su legítimo derecho a morir dignamente porque a otros les parece que aún no está sufriendo lo suficiente. Porque consideran que debe soportar el dolor, mucho más dolor, hasta que el dueño de su vida –¡es decir que su vida le pertenece a otro!– así lo decida. Porque están convencidos de que es un mal ejemplo para las nuevas generaciones: jóvenes que aún no están sufriendo padecimientos de ese calibre, pero a quienes ya les llegará el turno. Y mal harían, por el ejemplo de Martha, en negarse a sufrir.



Un trino del actor Andrés Parra resume de manera categórica lo que está pasando en Colombia, a propósito del derecho vulnerado a Martha Sepúlveda: “Al que quiere vivir lo matan, y al que se quiere morir lo obligan a vivir”.

FERNANDO QUIROZ

@quirozfquiroz

