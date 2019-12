Los ausentes

Solemos coincidir practicantes de diferentes credos, agnósticos y ateos en la celebración de la Navidad. Por supuesto, no todos la asumimos como una fecha religiosa, como la celebración de un hecho trascendental en la historia de la humanidad, ni la vivimos con fervor religioso. No todos armamos un pesebre ni rezamos una novena, pero la mayoría –sin necesidad de etiquetas ni de sermones– vivimos con especial sensibilidad los días previos, procuramos sepultar odios y darle salida a la generosidad: que, obviamente, tiene formas mucho más nobles que aquellas que propone el consumismo desaforado.

Lo cierto es que la noche del 24 de diciembre suele reunir a las familias. Es la fecha en la que muchos hermanos a los que la geografía ha distanciado procuran coincidir en un mismo lugar –por lo general, en torno a los abuelos– para darse un abrazo, para refrendar afectos, para desearse tiempos mejores.



Al caer el telón de un año difícil para esta Colombia que no sabe uno hasta cuándo va a soportar tanto engaño, tanta maldad, tanta corrupción y tanta desigualdad, quiero rendir homenaje a aquellos que esta noche ya no estarán a causa de la violencia, de la intolerancia, del abuso del poder. Aquellos cuya ausencia les impedirá a sus familias celebrar la vida. Aquellos que, en adelante, serán un recuerdo doloroso en cada Navidad.



Si es cierto que esta fecha invita al recogimiento y promueve la espiritualidad –que no requiere de credo alguno–, propongo que en el silencio de cada uno de los colombianos que estamos empeñados en construir un país en paz pueda haber esta noche un espacio para rendirles homenaje privado a los líderes sociales que han perdido la vida mientras defendían los derechos de su gente, a quienes fueron vilmente asesinados para engordar una estadística y obtener un premio, a aquellos que solo pretendían ejercer su derecho a manifestarse cuando se encontraron con la bala asesina, a quienes cayeron en medio de combates a los que no habría sido necesario llegar.



Ojalá tanta sangre derramada y tanto dolor, como el que esta noche impedirá la celebración de cientos de miles de colombianos, sea recompensado algún día con un país en paz y con justicia social.



Para los familiares de estas víctimas mortales van mis votos para que esta Navidad les traiga sosiego, fortaleza, esperanza y la posibilidad del perdón.

FERNANDO QUIROZ@quirozfquiroz