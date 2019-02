Lejos de Bogotá

Alguna vez, lejos de la Bogotá en la que he pasado la mayor parte de mi vida, en la que aprendí casi todo lo bueno y casi todo lo malo que me define, alguna vez, en un punto del planeta distante de esta ciudad con la que tengo al mismo tiempo una relación de amor y de odio, de fascinación y desencanto, alguna vez, a miles de kilómetros de esta ciudad que tuvo la mala fortuna de convertirse en el centro político de una nación inmadura, violenta y corrupta, y que recibe a diario miles de personas que destilan en los recintos de la democracia esa inmadurez, esa violencia y esa corrupción, alguna vez, lejos de los caminos que aprendí a recorrer de niño para ir de la casa al colegio al amparo de pinos aromáticos y cerezos frondosos, lejos de los parques en los que busco con frecuencia ese aire puro cada vez más esquivo y en los que persigo los hilos de agua que bajan transparentes y van a morir a ese río de aguas turbias en el que nadie de los que hoy habita la ciudad podrá volver a nadar, lejos de los anticuarios de escaleras estrechas y recovecos fascinantes y de las librerías de viejo que alguna vez me fueron reveladas como secretos maravillosos de una urbe desordenada y gris… alguna vez, lejos de esta ciudad en exceso poblada, en exceso contaminada, descubrí que algo extrañaba de esta Bogotá a la que a veces defiendo, de la que a veces reniego, algo que no lograba identificar, algo que me producía enorme vacío, algo que no eran los aromas, ni siquiera el de las pepas de eucalipto que recojo cada vez que se me cruzan, que no eran los sabores, ni siquiera el de las empanadas de ese zaguán de La Candelaria ni el de los panes de corteza oscura de un local estrecho de Teusaquillo… algo extrañaba y no me dejaba en paz la incertidumbre, algo extrañaba con nostalgia enorme, y solo regresó la paz a mi alma una mañana cualquiera, mientras caminaba por Arenales, si es que fue por Arenales, y comprobé que el motivo de mis tribulaciones era la ausencia de los cerros orientales: esas montañas imponentes que le sirven de marco a la ciudad y le han servido de marco a mi vida, esas montañas que se tiñen de rojo en las tardes de soles enormes, esas montañas que tanto inspiraron a Gonzalo Ariza, que tanta nostalgia le despertaron a Antonio Barrera… lejos, muy lejos, alguna vez descubrí que las montañas han sido el más bogotano de mis motivos.



