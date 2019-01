Las verdades de Jaramillo

Que el azúcar es ocho veces más adictivo que la cocaína, que los laboratorios farmacéuticos diseñan enfermedades para vender sus productos, que les hemos dejado a los médicos la solución de nuestros males, que la industria de bebidas azucaradas mata millones de personas en el mundo cada año...

Después de oír hablar al doctor Carlos Jaramillo, que no tiene pelos en la lengua, uno sale pensando una de dos cosas: que con el paso de los años inevitablemente nos iremos envenenado hasta enfermar gravemente o, por el contrario, que gozar de buena salud no es un asunto tan complicado.



Lo cierto es que sus palabras invitan a la reflexión y también a promover un estilo de vida más equilibrado, menos sedentario y en el cual se atiendan con igual esmero la mente y el intestino: uno procesa las ideas y el otro, los alimentos. Y los alimentos enferman o curan... así de sencillo.

Jaramillo, que ejerció como cirujano y rindió culto a la medicina del bisturí y los medicamentos, se fue dando cuenta de que había sido formado para recetar remedios. Y lo dice así de claro: “La educación médica está diseñada por la industria farmacéutica”. De manera que aprendió los nombres de unas cuantas enfermedades y los medicamentos que debía formular para cada una. Aprendió una medicina basada en los síntomas y no en las causas. Una medicina según la cual el ser humano no es un todo, sino una suma de compartimentos.



Se refugió en la llamada medicina funcional, y desde allí –con el consultorio a tope y cada vez con más invitaciones para hablar de esa verdad que parece tan sencilla– promueve la idea de que la salud no es simplemente la ausencia de síntomas, sino la vitalidad positiva.



Y asegura que enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, los padecimientos cardiovasculares y el hígado graso corresponden en realidad a un mismo mal, el síndrome metabólico, que es el que más gente mata en el planeta y corresponde a una mala alimentación. Y es curable.



Y dice más: que el azúcar es el gran veneno de la humanidad, que deberíamos evitar los lácteos, que el problema no es la sal sino el exceso de sodio y que la gente debería volver a la comida de verdad, sin etiquetas ni envases.



Tenía razón Thomas Alva Edison cuando dijo que el médico del futuro no trataría las enfermedades con medicamentos sino con alimentación.



