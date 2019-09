Las cargas explosivas

Es una triste coincidencia que se anuncie el fin de Noticias Uno precisamente cuando el periodismo serio, responsable e independiente –queda poco de eso, pero algo queda– conmemora con lágrimas los treinta años del atentado criminal a El Espectador perpetrado por Pablo Escobar.

Tal vez jamás se diga públicamente y con todas sus letras la verdad detrás de esta decisión. Pero de algo no hay duda: se trata de otra bomba contra el periodismo colombiano.



Y lo anticipo: muchos de los que hoy celebran la noticia habrán de lamentarla después. Entenderán la magnitud del desastre cuando en este país desaparezca la fiscalización de los medios de comunicación a los gobiernos –gobiernos con cualquier credo, con cualquier bandera–, cuando el atropello y la arrogancia oficial no encuentren talanqueras, cuando se castigue a quienes se atrevan a pensar diferente a quienes ostentan el poder, cuando hacer preguntas incómodas, pero indispensables, se reprima con censura... con alguna de las muchas formas de ejercer la censura.

Leo el párrafo anterior y me da un poco de risa: estoy anunciando como plagas del futuro algunas de las enfermedades de la democracia de hoy.



(¿Dije democracia? ¡Al menos, en cuanto tiene que ver con la libertad de expresión, cada vez nos parecemos más a la dictadura de los vecinos con la que asustaron a los electores quienes hoy promueven tantas medidas similares!)



Hay cargas explosivas de diversa índole. No fue necesario poner un carro bomba frente a las instalaciones de la revista Cambio para acabar con esa publicación que tantas denuncias oportunas publicó, entre ellas la que dejó al descubierto la manera como se repartía el dinero de los campesinos entre poderosos amigos del gobierno mediante el programa llamado Agro Ingreso Seguro.



No hace falta desconectar al paciente: basta con dejar de darle alimento para que fallezca. Y el alimento de los medios es la pauta publicitaria. A Noticias Uno, el más premiado de los noticieros de televisión, que tantas y tan incómodas denuncias ha hecho, y por las cuales le habían pronosticado públicamente que sería perseguido, lo matan por inanición.



Noticias Uno le hará una falta enorme a la democracia. Mi solidaridad y mi admiración con Cecilia Orozco y su equipo periodístico. Sus seguidores los extrañaremos. Pero, sobre todo, los extrañará Colombia.

@quirozfquiroz