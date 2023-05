Las buenas noticias

Somos lo que comemos, dicen por ahí. Y sí, en buena medida. Pero también somos lo que leemos en los diarios, lo que oímos en la radio y lo que nos cuentan en los telediarios. Somos eso que las primeras páginas dicen que somos, aunque tantas veces no sean más que exageraciones y casos aislados. Somos eso que creemos, esa identidad que han ido construyendo a nuestra medida y en la cual, muchas veces a la fuerza, tratamos de encajar. Y de la cual, muchas veces con impotencia, tratamos de escapar.

Somos, tristemente, toda esa sangre que hemos derramado y que seguimos derramando, y de la cual damos cuenta a diario en la prensa. Y somos ese conflicto que no cesa y esa clase política que casi siempre quiere sacar tajada y esa hinchada a la que le gusta la bronca más que el fútbol.

Eso somos entre otras razones porque es lo que leemos a diario. Lo que dicen que somos. El tema que surge en las salas de espera y en las filas de los bancos y en los pasillos de las clínicas.

Porque de tanto leerlo y de tanto oírlo lo vamos sumando y lo vamos creyendo.

No sé si lo han notado, pero hay una tendencia al amarillismo en muchos medios que no lo eran. Ahora abundan en las primeras páginas las riñas callejeras y los hallazgos macabros y los actos de intolerancia. Y no quiero decir que sean hechos inventados por los reporteros. Exagerados sí, muchas veces, pero esa es otra historia, que está emparentada con la de ese periodismo tan de moda que no conoce otra fuente que las publicaciones en las redes sociales. Y que no mira más allá ni confronta ni duda ni muestra el otro lado de las cosas.

Pero en realidad quiero llamar la atención sobre en dónde está el foco. ¿Han visto a esos reporteros que se pasean de comisaría en comisaría cada noche, y con sus reportes sangrientos y deprimentes le dan los buenos días –¡los buenos días!– a una comunidad que desayuna mientras oye esos relatos lamentables?

Si es cierto que también somos lo que publican los medios, lo que leemos a diario y lo que terminamos por creer, ¿por qué no nos damos a la tarea de buscar también las buenas noticias como algo recurrente y no como algo excepcional? ¿Por qué no mostrar también lo que nos enorgullece, lo que da cuenta de nuestras habilidades, de nuestras búsquedas científicas, de nuestras conquistas? ¡Porque también somos eso y necesitamos saberlo y creerlo!

FERNANDO QUIROZ

