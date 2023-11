La vida que uno recuerda

Que las células se renuevan todo el tiempo. Que la piel de hoy no es la misma de unos meses atrás. Ni el hígado ni los bíceps ni las trompas de Eustaquio. Que de ese organismo que fuimos a los veinte años no hay nada a los cuarenta. Eso leía. Y me preguntaba cada cuánto somos otro, aunque en apariencia sigamos siendo el mismo. ¿Cuántos hemos sido, cuántos somos? ¿Qué nos ata a ese que fuimos? ¿Qué nos une al que miraba con curiosidad el mundo a los diez años y al que andaba de flor en flor a los veinte? ¿Qué nos une a aquel que se atrevió con unos versos a los treinta, y a los cuarenta empezó a darse cuenta de que el tiempo no habría de alcanzarle?

¡La memoria!, quizás.



La memoria: ese hilo que va tejiendo momentos y sensaciones, tristezas y celebraciones, angustias y certezas. Esa larga cuerda de la cual se cuelgan los momentos, que, a la postre, serán los recuerdos... Recuerdos que a veces el tiempo va destiñendo, como los trapos colgados y expuestos semana tras semana al sol y a la lluvia. ¿Recuerdan el epígrafe de las memorias de Gabriel García Márquez? Así decía: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”.

Metido de cabeza en el tema, sin duda fascinante, sin duda perturbador, me lo preguntaba, como si acaso quisiera torturarme: ¿Y si no hay memoria? ¿Si se pierde, si se extravía, si se desvanece?

No tuve que darle muchas vueltas al tema para concluir, con angustia –la angustia de aquello que es posible... ¡tantos casos oímos a diario!–, que si no hay memoria dejamos de ser dueños de nosotros mismos. Se rompe el hilo que nos ata a todos aquellos que hemos sido. Se pierde la posibilidad de mirar atrás y, tal vez, la capacidad de encontrar nuestra esencia en los jirones de la propia historia.

Sin memoria, nos entregamos al recuerdo fragmentado y caprichoso de los otros, que seguramente darán cuenta de nuestros días como si acaso los hubieran vivido. Como si hubieran tenido nuestras dudas, nuestras convicciones, nuestros arrebatos, nuestras emociones, nuestras dichas.

Pensar que el cuerpo muda permanentemente y aceptar que la memoria –el hilo, aquello que une– puede desaparecer me produjo escalofrío. Me dirán que me ocupe de vivir el presente, que no sufra por los males que no han llegado, y me insistirán en que cada día trae su afán... Tal vez tengan la razón.

FERNANDO QUIROZ

