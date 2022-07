La semilla de mostaza

Leía la semana pasada en The New York Times una noticia que, por aterradora, no deja de ser llamativa: Francia se está quedando sin el más preciado y el más emblemático de sus condimentos. Se refieren, por supuesto, a la mostaza. La célebre mostaza –fuerte como pocas especias, al punto de poner a arder la nariz del comensal si se le va la mano– con la que adoban muchos platos centenarios de la célebre cocina francesa y con la que acompañan siempre esas papas fritas de fama mundial… tanto así que en muchos lugares se conocen como papas a la francesa, aunque los belgas reclamen su paternidad.



No es un asunto menor. Más allá del dolor de cabeza que representa para quienes están acostumbrados a incluir un par de frascos de la especia en sus visitas al supermercado, y para los cocineros, que andan en busca de sabores que se asemejen al de la mostaza, como el rábano picante o incluso el wasabi, la escasez de estas semillas habla de dos grandes pestes de la época: el calentamiento global y la guerra.

En otras palabras, de nuevo la mostaza se convierte en un símbolo para llamar la atención sobre algunos de los riesgos catastróficos que enfrenta la humanidad. Un símbolo poderoso, sí. En sentido contrario, ya algunas religiones se habían valido de ella para ponerla como ejemplo, por esa increíble paradoja de ser una semilla diminuta que, bien cuidada, llega a convertirse en un árbol frondoso, enorme.



En este caso, tristemente, la escasez de la semilla favorita de los franceses –aunque ellos solo cosechan un pequeño porcentaje de lo que consumen– pone de manifiesto los efectos del cambio climático y de las consecuencias de los conflictos armados, pues uno de los mayores productores, Canadá, vio reducir su producción en un cincuenta por ciento a causa de las altas temperaturas, mientras que otros cultivadores de consideración –Ucrania y Rusia– andan enfrascados en un conflicto que ha terminado por repercutir en todo el orbe.



Es grande el daño que le ha causado al planeta el calentamiento detrás del cual están la emisión de gases, la tala irresponsable, la ganadería extensiva y otros factores que estaría al alcance del hombre controlar. Pero el daño podría crecer tanto como las semillas de mostaza si no tomamos acciones urgentes al respecto. Y, sin duda, perderemos mucho más que unas especias sabrosas.

