La quejadera

Iba a decir que encontrarme a Lionel Messi hasta en la sopa es una de las cosas que detesto. De calle en calle, de aviso en aviso, lo veo comiendo papas fritas con sabor a mate, haciendo maromas en el Circo del Sol, invitando a comprar un par de tenis con un gesto tan poco convincente que dan ganas de andar descalzo, exhibiendo la tarjeta de crédito con la que supuestamente paga todas sus compras, tomando una cerveza que le da fuerzas para jugar fútbol en las playas de Miami... Iba a decir que detesto encontrármelo en cada esquina, pero, viéndolo bien, lo que detesto son otras cosas, como la inseguridad en aumento, como los políticos que son capaces de robarse la plata de la alimentación escolar, como la guerra en todas sus formas... Encontrarme a Messi tan a menudo no es algo que deteste: en realidad, es algo que me alborota la intransigencia –esa que casi todos llevamos dentro– y, por lo tanto, algo de lo que me gusta quejarme. Así como me gusta quejarme de otras cosas –como las que cito a continuación– de las que a la larga es una tontería o una inutilidad quejarse. Lo reconozco.



(También le puede interesar: Martes)

– Las patillas de roquero trasnochado de Milei (aunque en realidad no deberían ser sus patillas sino esa mezcla de incompetencia, arrogancia y malos modales lo que debería molestarme).

– A propósito: la incompetencia, la arrogancia y los malos modales de ciertos periodistas deportivos... los que sabemos y otros cuantos que han llegado a engrosar la lista.

– Los que oyen a todo volumen los chistes estúpidos de TikTok (ya sé: de lo que debería quejarme es de cómo esta y otras redes sociales ponen en riesgo la salud mental juvenil, tal y como lo denunció la ciudad de Nueva York recientemente).

– Y a propósito de redes: me gusta quejarme, y me seguiré quejando, tal vez inútilmente, y a riesgo de parecer un dinosaurio, del periodismo fácil y de los periodistas que creen que un trino o un post son fuentes confiables de información... o noticias en sí mismos.

– La novela sinfín de James Rodríguez. ¿Se acuerdan cuando sus noticias llegaban por cuenta del fútbol?

– El ruido insoportable de las bicicletas motorizadas de los mensajeros de Rappi. Y la invasión de los andenes, reservados para los peatones. Y su irrespeto de las señales de tránsito. Y el desdén de la empresa ante las quejas de la ciudadanía.

Y a usted ¿qué le alborota la quejadera por estos días?

FERNANDO QUIROZ

(Lea todas las columnas de Fernando Quiroz en EL TIEMPO, aquí)