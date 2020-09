Jugando al cíclope

Probablemente el más leído y el más dedicado de los capítulos de Rayuela, esa novela de Cortázar que a muchos nos enseñó a andar sin tanta prisa por la vida, es aquel que comienza así: “Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano…”. Emblemático. Poético. Inspirador.

Es, sin duda, uno de los más hermosos homenajes al beso: a esa bella e instantánea muerte, como llama el autor más adelante a ese acto en el cual “las bocas se encuentran y luchan tibiamente”.



Pensaba en la boca, por defecto, ahora que lo inesperado nos ha obligado a llevarla oculta, cubierta, escondida. Ahora que no vemos el movimiento de los labios cuando dudan, cuando insinúan. Ni siquiera cuando pronuncian las palabras: esas palabras que no podemos oír con su acento verdadero –inconfundible de cada boca–, palabras incapaces de conservar su melodía mientras cruzan los mismos filtros y los mismos miedos con los que pretendemos estar a salvo de un mal que hasta hace muy poco no teníamos en las cuentas. Y nos cerró la boca.



Pero no volví al capítulo séptimo de Rayuela por la nostalgia de las bocas veladas, de las sonrisas disfrazadas de indiferencia, de los susurros imposibles. Volví a Cortázar porque allí mismo, en ese breve capítulo que tantas veces los enamorados copian a mano alzada en hojas rayadas y se lo hacen llegar a aquel a quien añoran besar, allí, en ese compendio de anatomía romántica también hay lugar para los ojos.



Los ojos, sí, que lo han sido casi todo: la certeza de la luz, la ventana a la belleza, los espejos del alma. Los ojos, que en estos tiempos de bocas escondidas han hecho gala de tantos idiomas como han aprendido a hablar y de tantos misterios como pueden revelar. Nos miramos a los ojos como si no nos hubiéramos mirado siempre para adivinar el momento y anticipar la respuesta y descubrir las intenciones. Nos miramos a los ojos con más énfasis –quizás con más ganas– y con más curiosidad, porque ahora los ojos también son bocas. Y sonrisas y reproches.



Ojos que anticipan los besos, como en Rayuela, o que al menos, en estos días de bocas guardadas, los recuerdan, los imaginan: “Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen…”.



Fernando Quiroz@quirozfquiroz