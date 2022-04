Inolvidable Obregón

Más allá de las parrandas interminables, de los sancochos de sábalo que aderezaba con ron blanco, de las excursiones a los bailaderos míticos, de las tertulias conspirativas... Más allá de las decenas de amigos que lo idolatraban, de los centenares de estudiantes de arte que soñaban con ser como él y de las miles de mujeres que lo admiraban, que lo mimaban, que lo deseaban, que lo inspiraban... Más allá de su frialdad para agarrar a tiros sus autorretratos y de su capacidad para esconderse detrás de figuras como Blas de Lezo, ese almirante que defendió a Cartagena de los piratas y de quien decían que no era más que medio hombre, pues le faltaban un ojo, una mano y una pierna, ¡pero le sobraban cojones!... Más allá de las borracheras célebres y de las tenidas solemnes con sus amigos de La Cueva, y de los almuerzos de tantas horas que terminaban en carcajadas contagiosas que se oían desde la muralla, a pocos pasos de su casa en la calle de la Factoría, en esa Cartagena de Indias que jamás dejó de inspirarlo... Más allá de su apariencia indudable de artista –¡como si acaso no lo fuera!–, Alejandro Obregón ha sido uno de los pintores con más fuerza y con más pasión que ha dado este país.



Obregón, que murió hace treinta años y a quien no nos cansamos de homenajear –por estos días le rinde hermoso tributo el Museo de Arte Moderno de Bogotá–, también fue uno de los personajes más entrañables de la escena artística: no en vano lo buscaban sus colegas, convencidos de que su cercanía y su contacto los llenaba de energía... esa energía que al cartagenero –nacido en Barcelona– le sobraba. Y que se reflejaba en sus lienzos... porque en la obra de Obregón hasta las naturalezas muertas estaban llenas de vida.



Obregón fue el pintor de las iguanas y de los alcatraces, de las barracudas y de los mojarras –con muy pocos trazos les daba vida de una manera fascinante–, de los cóndores, de los toros y también de los torocóndores.



Pintó el mar que veía desde su estudio, pinto la Ciénaga Grande, pintó los mangles amenazados, pintó los páramos y los volcanes, y no disimuló su emoción ante los Andes imponentes.



También denunció con su pintura los excesos de la dictadura y celebró el grito de los comuneros, rindió homenaje al Che y a Camilo Torres, y en 1962 pintó sin duda la obra más importante de la historia del arte colombiano: La violencia.

FERNANDO QUIROZ

