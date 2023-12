Ahora recuerdo esos pesebres enormes que armaban en la casa de mis abuelos, en Santander, y el aroma del maíz pelao que llegaba hasta el rincón más escondido como un anuncio maravilloso de la cercanía de los tamales decembrinos, que constituían una faena de varios días y de muchos ejecutantes, siempre bajo las órdenes de la abuela, que había heredado un saber y que se encargaría de transmitirlo a sus hijos y a sus nietos.



No puedo –ni quiero– evitar que lleguen a la memoria tantas escenas felices de la infancia. Ahora sé que muchas de esas tradiciones ayudaron a definir lo que soy y que, más allá de los credos y de las filosofías, los últimos días del año siempre me llevarán a reconocer de dónde vengo y a reiterar el valor de la familia.

Me gusta saber que, sin importar lo que señale la cédula, siempre tendré la oportunidad de volver a la niñez en estos días que alborotan la nostalgia y que invitan a rendirles culto a las costumbres, a seguir estirando ese hilo que viene del pasado y que ha recorrido tantas generaciones.

Y quizás lo que más me guste de esa posibilidad de volver a ser niño por unos cuantos días –como algo mágico, como algo cinematográfico– sea que se activa ese artefacto poderoso que les da vida a las ilusiones. Y no me niego la posibilidad de soñar mundos mejores.

Es indudable que hay un poco más de tolerancia y de generosidad en estas fechas, y es legítimo tener la ilusión de que este buen ánimo de la gente pueda extenderse más allá de las fiestas de fin de año. ¿Por qué no? Como es legítimo imaginar que esos momentos de reflexión que promueve la Navidad, sin importar las creencias de cada quien, puedan generar actitudes más solidarias. E imaginar que, luego de comprobar de nuevo que es más intensa y duradera la felicidad de dar que la de recibir, muchos de los que tienen la posibilidad de ayudar a hacer menos dramática la desigualdad y a reducir las dolorosas cifras de hambre en el mundo –en un mundo que no está a miles de kilómetros sino a la vuelta de la casa– no dudarán en emprender acciones guiados por el corazón. Y quizás casi todos tengamos esa posibilidad, a diferentes escalas.

A mis lectores les deseo que en esta Navidad tengan la oportunidad de asomarse por un momento a la infancia y recargar el ánimo con esa fuerza poderosa de aquellos años en los que no había imposibles para la imaginación.

FERNANDO QUIROZ

