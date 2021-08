Gaviria ilusiona

Desde que estrené la cédula de ciudadanía he cumplido con el deber –sagrado, para mí– de votar. Y, en realidad, lo he asumido más como el ejercicio de un derecho que como el cumplimiento de un deber. Estoy convencido de que es desde las urnas desde donde se empieza a construir un mejor país y una sociedad más próspera. Y asumo que el hecho de votar me permite exigir y criticar.

Sin embargo, trataba de hacer memoria en estos días de las elecciones presidenciales en las cuales he encontrado un candidato que realmente me convenza, que me deje tranquilo, que me inspire confianza y por el cual, por lo tanto, haya podido votar no solo con convicción, sino incluso con entusiasmo, y llegué a la conclusión de que han sido muy pocos.



Triste estadística. La mayoría de las veces he tenido que votar por el que me resulta ‘menos malo’. Y no son pocas las veces que, sencillamente, he votado en contra de algún candidato que encuentro a todas luces perjudicial para este país tan engañado, tan golpeado, tan maltratado y tan abusado por los políticos.



Digo esto nueve meses antes de las elecciones presidenciales para el periodo 2022-2026, porque confieso que el lanzamiento de Alejandro Gaviria me ilusiona. He devorado las entrevistas que le han hecho desde que confirmó sus aspiraciones y encuentro en sus palabras no solo unos principios que me resultan oportunos y necesarios para Colombia, sino además un tono culto y amable que el país requiere para salir de las aguas turbulentas de una politiquería plagada de mentiras, de amenazas y de invitaciones al odio. Un tono conciliador que, no obstante, no le ha impedido llamar las cosas por su nombre.

Encuentro en sus palabras no solo unos principios que me resultan oportunos y necesarios para Colombia, sino además un tono culto y amable que el país requiere. FACEBOOK

TWITTER

Me gusta mucho que Gaviria sea el candidato de los jóvenes, y que entienda que su papel no es el de un mesías solitario y prepotente, sino el del líder de un equipo en el que debe haber gente de corrientes diversas, en el que se debata con altura, en el que estar en desacuerdo no sea una afrenta.



Me gusta su claridad para entender que este país está poblado por etnias muy diversas, y su capacidad para reconocer que no se tienen todas las propuestas en el momento de lanzarse, sino que estas se van construyendo con la gente, en las regiones, a medida que se reconoce más a fondo ese país que se quiere gobernar. Estaremos muy pendientes de esas propuestas. Con verdadera ilusión.

FERNANDO QUIROZ

@quirozfquiroz