Eso es lo que en otros tiempos llamaban una pifia (palabra que tristemente parece en desuso). Una pifia de palabra, de esas que se cometen cuando uno deja salir ciertos pensamientos de los que más bien debería avergonzarse; pensamientos que debería erradicar. Enorme pifia la que cometió la semana pasada Hubert Bodhert. Y, como casi todas las pifias, desafortunada.

En rueda de prensa después de la caída del equipo del cual es director técnico, el Once Caldas, Bodhert acusó al uruguayo Lucero Álvarez, portero del cuadro Rionegro Águilas, de haber insultado con expresiones racistas a uno de sus dirigidos.



Hacía bien el señor Bodhert al exigir respeto para la gente de su raza y al reclamar los derechos de sus jugadores. Pero, sin darse cuenta, al defender a un grupo étnico atacó a otro. Esto fue lo que dijo: “Nosotros somos negros a mucho honor. Somos orgullosos de ser negros. Tiene que respetar. Nosotros no somos indígenas”.

Para empezar, sí somos indígenas. Y Hubert Bodhert también lo es. Dice la Real Academia Española que indígena es el “originario del país de que se trata”. Así que somos indígenas de esta Colombia que tiene entre sus grandes maravillas esa variedad de razas, de orígenes y de colores.



Al mencionar a los indígenas, Bodhert tal vez quería referirse a los indios, entendidos estos, en una de las acepciones de la palabra, como los pertenecientes a las razas que poblaron originalmente el continente americano, al que se conocía como las Indias Occidentales. Los wayús, los guambianos, los ticunas y los arhuacos, por ejemplo.



De manera que, según las declaraciones del técnico del Once Caldas, está mal discriminar y maltratar a los negros, pero no lo está discriminar y maltratar a los indios. Y ¿qué pasa con los que tenemos algo de negros y algo de indios, como casi todos los que hemos nacido en Colombia?



A propósito de la pifia de Bodhert y de las supuestas injurias de Álvarez, lo cierto es que no hemos logrado erradicar males tan vergonzosos como el del racismo. Por absurdo y anacrónico que parezca.



Pero llegará el día en que comprendamos la riqueza que significa la multiplicidad de razas. En que disfrutemos de tan variadas formas de ver el mundo que tiene cada una. Y las respetemos. Y sepamos que no solo no son excluyentes, sino que al sumarlas tenemos el privilegio de ampliar nuestros horizontes.



FERNANDO QUIROZ