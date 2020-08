En el país de las muertes prematuras

¿Qué supone uno? Se muere a cualquier edad, por supuesto, pero uno tiende a suponer que hay un tiempo para cada cosa.

Que hay un tiempo para sembrar, un tiempo para crecer, un tiempo para morir. Que hay una edad para trepar los árboles y elevar cometas y correr en las praderas y jugar a las escondidas en los matorrales y saltar las zanjas y apostar carreras hasta aquella ceiba enorme, que ya era enorme, imponente y frondosa cuando nacimos. Que hay una edad en la que hay más preguntas que respuestas y una curiosidad desaforada y unas ganas de saber qué hay del otro lado de lo aparente y qué pasaría si diéramos ese paso y a qué sabrá aquello que dicen que sabe distinto a casi todos los sabores conocidos, definidos, registrados. Que hay una edad para soñar: y se puede soñar a cualquier edad, claro está, y me gusta cuando los viejos sueñan otros motivos, otros viajes, otros encuentros, otras celebraciones, y se llenan de esa vida que en todo caso cada día se les acorta.



Pero hay edades en las que se sueña más de lo que se recuerda, porque no se ha vivido tanto como para vivir del pasado, de lo que fue y de lo que fuimos. Y se sueña sin estrechez y sin vergüenza, con tanta ilusión como deseo: se sueñan títulos y famas y medallas. Y se sueñan mundos mejores; o, a veces, simplemente, mundos diferentes. Se sueña tal vez una vida con menos limitaciones, con menos angustias, con menos maromas para conseguir con qué comer hoy o en dónde pasar la noche, porque muchos lo viven a diario, aunque nos cueste trabajo creerlo y entenderlo a los que tenemos la despensa casi llena. Y a veces no solo sueñan, sino que contagian de sus sueños a los demás. Porque los soñadores suelen ser atrevidos. Y sueñan incluso con lo que no tendrían que soñar: por ejemplo, con aquellos derechos que les pertenecen y que deberían estar garantizados y por los cuales están obligados a velar algunos que simplemente se maquillan para el ‘show’ de cada noche mientras en el otro canal informan sobre los que están muriendo antes de tiempo. Cada noche.



¿Qué supone uno? Que hay una edad para ir a la escuela y no a la funeraria. Que hay una edad para ir al parque y para ir al baile, y no para ir al cementerio.



Pero a veces las plagas y los vendavales acaban con los cultivos que aún no han dado su fruto.



¿Qué supone uno?



FERNANDO QUIROZ

En Twitter: @quirozfquiroz