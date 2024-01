Elogio de la duda

Aunque no lo aplico tanto como quisiera, vuelvo con frecuencia a la propuesta de Descartes de dudar de todo al menos una vez en la vida. Más que como un principio, me gusta como ejercicio. Incluso como divertimento.



(También le puede interesar: Semana de propósitos)

Quizás tenga que ver con esa formación católica que recibí en la niñez, estricta y limitante, que me he pasado la vida revisando, al comienzo con la culpa de atreverme a hacerlo y más adelante con una libertad que me ha llevado a descubrir un sinnúmero de inconsistencias y de contradicciones. No es la duda lo que habría que eliminar sino la culpa, que resulta, si no un pilar fundamental de esa formación castrante, al menos una suerte de corsé del cual se valen las religiones para tratar de evitar que el rebaño se aleje del camino por el que han decidido que debe moverse.

Sin culpa, a veces me muero de la risa al recordar algunas de esas fábulas absurdas que, no obstante lo increíbles, creía con fe ciega. Me entretiene sin medida. Sin embargo, pienso que esa formación me negó entonces muchas posibilidades de conocer el mundo y la historia y las formas de pensar y las diversas concepciones sobre lo divino y lo humano... y dejo de reírme.

Castigar la duda ha sido un arma poderosa de aquellos a los que no les interesa que nos hagamos preguntas. Castigar la duda es una manera de cerrarle las puertas a la curiosidad, que es una de las fuentes más maravillosas del conocimiento, y que ha permitido ampliar los horizontes, conquistar nuevos mundos, desentrañar misterios... y que es fundamental para crecer: por eso es gran aliada de los adolescentes, aunque muchos de los que no han entendido los procesos fascinantes que ocurren en el cerebro a esa edad suelan recriminarlos por dudar.

Dudar con método –o incluso dudar como método– es un ejercicio que les sienta muy bien a la ciencia y a la filosofía, y en oficios como la literatura, el periodismo o el derecho es tan conveniente como sorprendente.

No siempre que se duda se cambia la manera de pensar. Por supuesto que no. Puede ser también un ejercicio para reafirmar creencias y posturas. Y para quedar convencido por uno mismo de aquello que otros nos decían, que otros nos aseguraban.

Dudar de todo al menos una vez en la vida puede ser un propósito muy amplio. Pero tal vez sea buen ejercicio para este año aceitar la máquina de la curiosidad y no tragar entero.

FERNANDO QUIROZ

(Lea todas las columnas de Fernando Quiroz en EL TIEMPO, aquí)