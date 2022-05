Desde el odio, desde el temor

Les he preguntado a muchos cuáles son las propuestas fundamentales del candidato por el que piensan votar. La mayoría responde otra cosa, se va por las ramas, elude la pregunta, se hace el de las gafas. Insisto, entonces: de los programas que pondría en marcha su candidato, ¿cuál les llama especialmente la atención? Nerviosos, casi todos se enredan a la hora de responder. Casi todos atacan a alguno de los contendores de su candidato... Casi todos dejan en claro que no tienen la menor idea de las propuestas de aquel por el que piensan votar.



¿Qué los mueve, entonces, a votar por este o por aquel? A muchos, quizás a la mayoría, los mueve el temor. A otros, el odio.



Seguramente el próximo domingo se repetirá la historia: elegiremos un presidente –o lo dejaremos ad portas del triunfo– sin saber en realidad a quién elegimos. Sin habernos tomado el trabajo de revisar su ideario político. Sin preguntar por su programa. Sin sentarnos unos minutos para estudiar sus propuestas. Sin preguntarnos si aquellas ideas le convienen a Colombia en este momento, si ayudan a construir un mejor país... entre otras razones porque tampoco tenemos claridad sobre qué podría ser un mejor país, cuáles deberían ser las prioridades.



Así, pues, todo apunta a que el próximo domingo volveremos a decidir desde el odio o desde el temor. Triste presagio. Serán más los que voten “en contra de”, que es, de por sí, un lamentable ejercicio al que muchas veces hemos recurrido.



No son pocos los analistas que aseguran que el próximo presidente de Colombia será elegido “para no elegir a sus contendores”. Con esta lógica, los electores podrían responder que lo que más les gusta del candidato al que le entregarán el voto es que “no es el otro”.



No tienen idea de lo que les gusta de su candidato, pero han montado un manifiesto simplista con base en aquello que les molesta del otro. Han armado su discurso “en contra de” en lugar de “a favor de”... aunque en realidad no lo han armado, sino que repiten sin pudor lo que han oído por ahí, lo que les han metido en la cabeza, sin confirmar si es verdad.



Al parecer, volveremos a elegir al presidente de Colombia con el corazón y no con la cabeza. Pero no con el corazón que es capaz de amar y de desear mundos mejores, sino aquel en el cual se han enquistado el odio y el rencor. Tristemente.

FERNANDO QUIROZ@quirozfquiroz

