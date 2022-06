Debate, no pelea

Quizás este sea un momento excepcional para aprender a disentir sin recurrir a la grosería, a la exaltación desmedida, a la violencia. Y eso es algo que le sentaría muy bien a este país. Quizás sea un momento propicio para sentarse a conversar con los que piensan diferente, y oír su posición sin juzgarlos antes de que hayan empezado a hablar; sin tener lista la respuesta con la cual pretendemos llevarles la contraria aun antes de haberles dado –y habernos dado– la oportunidad de analizar sus argumentos, de pensar si puede haber algo de razón en lo que dicen.



Es un momento excepcional, digo, porque en la recta final de las elecciones presidenciales no hay dos enemigos enfrentados. Hay, eso sí, dos hombres que piensan muy distinto, aunque algunos hayan encontrado en los discursos de uno y de otro un acento populista. Aunque por momentos los dos finalistas coincidan en descalificar las grandes maquinarias políticas que tradicionalmente han movido las votaciones y han sido en gran medida responsables de los gobernantes que hemos tenido, provenientes de las dos vertientes tradicionales, sin importar que hayan inventado decenas de partidos para desmarcarse de los toldos azules y de los toldos rojos... ambos tan desdibujados.



Pero a nadie se le podría ocurrir que da lo mismo votar por uno o por otro. No son enemigos de vieja data, entre otras razones porque no han tenido tiempo de serlo. Pero tienen experiencias políticas muy distintas e ideas muy diferentes de cómo gobernar un país con una violencia que no da tregua –juzguen ustedes si no es violento un país en el que asesinan a un líder social cada dos días–, con una carestía desbordada, con una corrupción que a muchos ya les parece algo normal, con una inequidad que preocupa, con unos vecinos complicados...



A la hora de la verdad, se trata de dos candidatos con un conocimiento del país –y de los problemas del país– muy distinto y con concepciones del Estado que tienen más diferencias que coincidencias.



Si hay algo que le da un atractivo especial al momento político que estamos viviendo es que buena parte de los electores no está realmente convencida de votar por Hernández ni por Petro, lo cual los obliga a oír sus propuestas –y ojalá a estudiarlas– para tomar una decisión. Bienvenido el debate entre quienes defienden a uno y a otro... ¡debate, no pelea!

