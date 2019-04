De palabra

Quizás.Esa fue mi respuesta cuando me preguntaron, hace algunos años, por la palabra que más me gustaba del idioma castellano. Lo dije sin pensar mucho, porque fue una pregunta a quemarropa. Habría podido responder con la misma convicción con palabras como algarabía, cereza, alcázar, fugaz o canoa. Pero, pasado el tiempo, quizás me sigue pareciendo inspiradora, espléndida, sonora.

A propósito, ¿aún se utiliza la palabra espléndido? ¡Hay tantas que el desuso sepulta y que el tiempo relega al baúl del olvido, que bien valdría la pena rendirles homenaje, en estos días de feria y de lecturas, a palabras como batahola, cambalache, prestidigitador o bullanguero.



Leía recientemente apartes de un estudio que señala que cada vez se emplean menos palabras; que los jóvenes no solo tienden a emplear un repertorio reducido que parecería determinado por la urgencia y la practicidad, sino que además suelen resumir las palabras, escribirlas sin sus letras completas, reemplazarlas por los llamados emoticonos (que así determinó la Real Academia que debía ser empleada esa palabra que tiene su origen en el idioma inglés y que viene de los términos emoción e ícono).



Le doy una mirada al diccionario –que siempre me acompaña cuando escribo– y me queda un dejo de tristeza al pensar que se ha ido perdiendo el gusto por el idioma. Por cultivar la lengua. Por expresarse no solo de forma correcta sino también de manera hermosa. Por escribir con ortografía. Por rendirle culto al arte a través de la palabra.



Recuerdo las agradables competencias que organizábamos con un buen amigo peruano en los años escolares en torno a las raíces griegas y latinas de nuestro idioma. Ahora pienso que fue una manera hermosa de aprender que la lengua nos emparenta con quienes han utilizado estas mismas palabras tantos siglos atrás y en tan remotos lugares. La magia de la palabra.



