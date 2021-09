Todo eso de lo que estamos hechos se requiere para llegar a la meta: los pies en la tierra, la cabeza en efervescencia, el corazón a buen ritmo, los ojos para admirar y no solo para ver los carteles que anuncian en qué kilómetro vamos... en el caso de las carreras largas y cuando se corre en otras ciudades, admirar es una motivación enorme y una fuente de distracción bastante útil mientras la energía se va consumiendo.(Lea además: Sin cortapisas)

De todo eso se requiere. Y de los músculos, por supuesto. Casi todos. Muchos, incluso, que ni siquiera sabíamos que existían, hasta que decidieron hacerse sentir a la vuelta del kilómetro catorce o del diecisiete, y que son como un pequeño tornillo de esa maquinaria admirable que es el cuerpo humano.



Y de la posibilidad del gozo –que en algunos es una vocación y en otros tan solo un reflejo– convertida en ganas y convencida de que, después de cruzar la meta, será la dueña de la escena.



También de la terquedad, que es un paso adelante de la voluntad, y que muchas veces es lo único que queda cuando se han agotado los músculos y la meta parece aún lejana. Entonces toma el control de la situación sin pedir permiso, sin levantar la mano, y nos recuerda que habíamos soñado con esa carrera, que muchas mañanas madrugamos para entrenar sin importar si hacía frío o caía la lluvia, que deshicimos muchos otros planes al elegir este. Así, cuando estamos a punto de tirar la toalla, la terquedad nos saca adelante. Y, si es necesario, acude a la vergüenza y se alía con ella; esa que nos recuerda que hay mucha gente esperando para preguntar cómo nos fue, y no querremos decirle que nos rendimos.



Hay quienes dicen que los primeros kilómetros de una carrera se corren con músculos y pulmones, y los últimos a punta de cabeza. Adhiero. Y añado ese algo que nos habita que no es carne ni pensamiento, y que no hace falta descubrir en otro templo que el propio cuerpo. Correr es, sin duda, una manera de ejercitar el espíritu, de acceder a una dimensión más profunda de esto que somos, de esto que vemos a primera vista al contemplarnos. En algunas ocasiones, más que un deporte, correr es un ritual.



Han vuelto las maratones –Madrid, Berlín y Londres por estos días– y a los que nos gusta conjugar de manera asidua y religiosa el verbo correr estamos felices. Este fue otro de los planes que la pandemia arruinó por largo tiempo.

FERNANDO QUIROZ

@quirozfquiroz

