Como una rutina

Es probable, bastante probable, casi seguro, que antes de que usted haya terminado de leer esta columna –si logro mantener su interés hasta el final– una mujer que sueña con su jubilación haya vuelto a hacer las cuentas de los meses que le faltan para llegar a la edad exigida, un francés al que le han hablado maravillas de García Márquez haya empezado a leer El coronel no tiene quien le escriba, Reinaldo Rueda se vuelva a preguntar qué será lo primero que hará mañana si esta noche no le gana a Venezuela, un joven que está estrenando la cédula tome la decisión del candidato al que le dará su primer voto, Will Smith se lamente o se ufane una vez más de su reacción durante la entrega de los premios Óscar, una mujer cercana a los sesenta se mire al espejo y desista de la estúpida tentación del bótox, una seguidora de los Foo Fighters vuelva a llorar por Taylor Hawkins y sea incapaz de contener un suspiro, una enfermera que viajará a Madrid en mayo haga clic en un enlace que le abre las puertas del Museo del Prado, un par de lectores comenten la maestría literaria de Jhumpa Lahiri, un aficionado a la pasta escoja en el mercado las hojas de albahaca con las que preparará una salsa pesto, un gato negro cruce frente a la ventana de una mujer que no cree en agüeros, un profesor de filosofía que pertenece al Opus Dei apriete sobre su muslo derecho una faja de cerdas de hierro hasta hacerse daño, un neurocirujano experimentado dude sobre la viabilidad de extirpar el tumor que acaba de revelarse ante sus ojos, un joven de dieciséis años le escriba a su novia por tercera vez en el día que la ama, un anciano siga el recorrido de un avión desde su ventana.



Es probable, bastante probable, casi seguro, que mientras usted llegaba hasta esta línea, mientras una mujer lloraba por el baterista recién muerto, mientras un joven se enteraba de que el café del coronel de Gabo había llegado a su fin y un hombre pagaba la albahaca que acababa de escoger, otro bombardeo hubiera tenido lugar en algún lugar de Ucrania, y nuevos nombres de civiles inocentes se hubieran sumado a la lista de las víctimas mortales de la crueldad de un asesino llamado Vladimir Putin. En pocos minutos. En el mismo tiempo que a otros les toma mirarse al espejo o poner a andar un computador. Como si la guerra no fuera una barbaridad sino una rutina.

FERNANDO QUIROZ@quirozfquiroz

