Como un turista

Que a los bogotanos nos gusta quejarnos, me decía un amigo del otro lado del Atlántico que visita Colombia con frecuencia. Que nos quejamos de los trancones interminables, de la llovizna pertinaz, de los domiciliarios que invaden los andenes con sus motos, de las calles asquerosas allí en donde los restaurantes dejan correr las basuras líquidas, de la inseguridad rampante, del miedo inevitable… “Se quejan hasta del frío, me decía, pero cuando salen de vacaciones de verano lo extrañan a los pocos días, mientras se quejan del calor insoportable que les hincha los pies y les deja la espalda pegajosa”.



Que somos quejicosos –como recomienda la Real Academia, pero a mí me gusta mucho más la palabra quejetas, aunque no aparezca en el diccionario– y que la quejadera se nos ha ido metiendo en el alma y sin duda ya está en el adn del bogotano. Que si un día fuéramos parte de esos mundos desarrollados con los que soñamos, nos aburriría sobremanera la falta de motivos para quejarnos. O haríamos gala de nuestra inmensa creatividad y los inventaríamos sin mayor esfuerzo.

Eso decía, precisamente en tono de queja… porque, tal vez, de tanto venir se le ha ido pegando. Y me proponía como remedio –porque no soy yo la excepción en el ejército de quejumbrosos– que viviera la ciudad como si estuviera de paso, como si hubiera venido de vacaciones. Que repasara los monumentos históricos, que caminara por esas calles empinadas de La Candelaria que les recomendamos a los visitantes, que conociera esos mercados en los que no he puesto un pie, que caminara más y anduviera por ahí con los ojos abiertos, que aprendiera a identificar los urapanes y los cerezos, que probara los amasijos del Florida y los tamales de La Puerta Falsa, que consultara la programación de los teatros y de las salas de concierto, que volviera a esos museos a los que probablemente no voy desde los años escolares…

Eso decía, eso recomendaba, y me aseguraba que muy pronto empezaría a descubrir –y a redescubrir– los encantos bogotanos y a encontrar motivos para poner en el otro platillo de la balanza, del lado contrario al de las quejas.

Le hice caso: ayer me planté en medio de los jardines de la Biblioteca Virgilio Barco y me dejé sorprender por la vista más maravillosa de los cerros orientales que ofrece la ciudad. Y fui inmensamente feliz por unos cuantos minutos.

FERNANDO QUIROZ

