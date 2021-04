Queda poco más de un año –un largo año– para que podamos volver a las urnas a expresar nuestra voluntad política, si no proponen nuevos esperpentos para mantener en el poder a quienes hoy lo ostentan y lo derrochan.

Sí, es largo el año que falta para saber si somos capaces de derrotar la maquinaria que ha ido sumando de manera nociva poderes que deben ser independientes, pero breve, muy breve, para consolidar una alternativa de peso para los electores.



Por eso urge trabajar en busca de unos cuantos nombres –que al final del ejercicio ojalá den paso a uno solo– que nos representen a quienes reconocemos el peligro que acecha a la democracia, que estén dispuestos a gobernar para un país y no para un partido, que conozcan los límites del Poder Ejecutivo, que le den al debate político la altura que merece, más allá del odio y de la trampa.



Hay unas cuantas iniciativas que han hecho su aparición –algunas de manera tímida, otras de manera no tan clara– y es fundamental que concreten sus intenciones y expongan sus proyectos, al tiempo que se establezcan mecanismos para definir un candidato que se alimente de las buenas ideas de los demás y goce de la legitimidad para representar a todos los que no queremos más de lo mismo. Que reúna en vez de dividir. Que sume en lugar de restar.



En ese sentido hago un llamado a la sensatez y a la generosidad: porque se requerirá de una y de otra para deponer las ambiciones personales, si así corresponde, en beneficio de una causa superior. Una causa llamada Colombia, que necesita con urgencia la orientación de dirigentes que entiendan que este es un momento histórico, que en unos años puede ser demasiado tarde, que la libertad está seriamente amenazada.



No será fácil avanzar en medio del juego sucio que ya se insinúa. Por eso, además, necesitamos de candidatos con decisión y valentía. Los esperamos.



* * * *



A propósito de la independencia de poderes, me uno a la celebración del primer año del portal de opinión #LosDanieles, que nació, precisamente, como respuesta a la censura ejercida desde uno de los medios escritos más respetados de otros tiempos, convertido hoy en pasquín del uribismo. Reúne este proyecto una colección de firmas que ayuda a los lectores a entender la compleja realidad del país y, sobre todo, a no tragar entero. Larga vida a #LosDanieles: Colombia los necesita.



Fernando Quiroz@quirozfquiroz