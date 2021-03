Año de enseñanzas

Hace exactamente un año comenzó una de las etapas más extrañas de nuestras vidas. Una suerte de tormenta que no pudieron prever los científicos ni detectar los radares. Una condición que no respetó a los ricos ni a los poderosos, a los mandatarios ni a los famosos, y que volvió a demostrar que, más allá de pergaminos, de escrituras y de saldos bancarios, todos vamos hacia un mismo destino.

Y esa ha sido, tal vez, la enseñanza más poderosa de este año de incertidumbre: saber que todos avanzamos hacia la muerte.



Hizo falta que una nueva peste se empezara a regar por todo el planeta –algo que, por cierto, se creía de tiempos pasados, de épocas lejanas en las cuales la medicina aún no había ganado tan importantes batallas como las que hoy registra– para que volviéramos a tener la claridad de que la muerte forma parte de la vida. Por no decir que vida y muerte son una misma cosa.



Tenerlo claro quizás mueva a algunos a dejar de verla como una intrusa, como una inoportuna, como la gran indeseable. Y evite el espanto que produce su simple mención o la sospecha de tenerla cerca.



Ha sido un año difícil: para unos mucho más que para otros. Y en medio de limitaciones y dificultades, algunos han encontrado en la pandemia, por azar o por visión, la oportunidad de sacar legítimo provecho de la situación. Tristemente, no ha sido así en todos los casos, y la ambición, el desmedido apetito por el dinero y la falta de solidaridad también se han manifestado. No solo por cuenta de grandes corporaciones internacionales que les han dado prevalencia a los intereses económicos sobre la vocación de servicio de la que suelen hacer gala. Oía con espanto en estos días a un empresario que celebraba cómo la pandemia había eliminado a unos cuantos de sus competidores y le había despejado el camino.



Hechos lamentables y comentarios desafortunados como este demuestran que la pandemia ha traído muchas y muy valiosas enseñanzas, pero no ha sido suficiente para que aprobemos tantas asignaturas que la sociedad pierde curso tras curso.



Lo cierto es que este último año ha despertado sentimientos que en muchos andaban dormidos, ha motivado gestos grandiosos así como ha promovido mezquindades, ha propuesto cuestionamientos, ha sugerido reflexiones y ha traído valiosas certezas. Probablemente nadie sea hoy el mismo que era hace doce meses.



Fernando Quiroz@quirozfquiroz