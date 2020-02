Bajarse del carro

Hay algunos que insisten en llegar en automóvil hasta la puerta del almacén. Van al supermercado que está a la vuelta de la casa por una lechuga y tres papas, y sacan el carro del garaje. Van a misa –¡todavía hay gente que va a misa!– en una soleada mañana de domingo, y utilizan el carro... y, si pudieran, llegarían en este hasta el púlpito o hasta el confesionario. Van al gimnasio en carro... sí, ¡al gimnasio! También al banco, a la peluquería, al café, a la casa de la mamá.

Usan el carro como si jamás hubieran aprendido a caminar. O como si lo hubieran olvidado, que no es una probabilidad remota para estas personas que utilizan muy poco los pies, como no sea para presionar los pedales.



Si tienen dinero suficiente, compran un carro para utilizar en los días de restricción. Si no lo tienen, acomodan sus horarios de manera que puedan llegar al trabajo en su auto todos los días de la semana: aunque a veces les toque salir de su casa antes de que asome el sol y regresen cuando este se ha ido hasta el día siguiente.



No saben, quizás, que ya hay ciudades con enormes zonas en donde no circulan los automóviles, y hay muchas más que están estudiando la posibilidad de prohibirlos del todo y fomentar el transporte público, la bicicleta y los senderos peatonales, en busca de un aire de mejor calidad y de una movilidad más fluida.



Pero, sobre todo, tristemente, ignoran el placer enorme que significa caminar... sí, ejercer esa actividad que aprendieron al año de vida y que los ayudó a descubrir ese mundo que ahora miran casi siempre desde la ventanilla del automóvil.



Caminar y avanzar –en tantos tramos, en tantos días– más rápido que los automóviles. Caminar y cruzar en cualquier esquina: sin necesidad de consultar en una aplicación si esa es la ruta que más les conviene a la curiosidad, al antojo, al azar.



Caminar y confirmar que las ciudades tienen vida, pero que, a diferencia de las personas, no necesariamente envejecen. Con frecuencia cambian de piel, se renuevan.

Pero rara vez se nota desde el interior de un automóvil. Caminar y detenerse, de repente, para admirar el color particular e inspirador de las pequeñas hojas de una acacia mimosa que se cruzó en el camino o para contemplar un gato que duerme la siesta frente a la ventana de un tercer piso. Caminar para sentirse con vida. Y seguir descubriendo el mundo.



Fernando Quiroz

@quirozfquiroz