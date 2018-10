Atropellar y silenciar

Sigo pensando en la imagen de aquella estudiante que fue al Congreso de la República la semana pasada para exponer las razones de la marcha que se celebraría al día siguiente. Pero no pienso más en la grosería del presidente de esa institución cuando le apaga el micrófono, porque conocemos su falta de tino, su arrogancia sin sustento; porque sabemos que así es como les gustan las cosas a tantos de los que hoy ocupan sillas de un recinto al que alguna vez calificaron de honorable. Así, atropellando y silenciando.

Pero no pienso en la patanería de Macías, sino en la torpeza de querer callar a nuestros estudiantes. De desaprovechar esa fuerza que es la suma de la ilusión, de la rebeldía, de la inteligencia, de las ganas de construir un mundo más equitativo. De ignorar los argumentos de alguien que, además, habla en nombre de una comunidad universitaria.



Precisamente este año se celebraron los cincuenta de esa revolución maravillosa que se conoce como Mayo del 68, que nació de los estudiantes y no fue simplemente –como piensan algunos del corte de Macías– un capricho juvenil ni una disculpa para llevar la fiesta a los parques y escribir consignas en las paredes. Fue un llamado de atención.



Y esos llamados –los legítimos, los oportunos, los que en realidad tienen una poderosa razón de ser, como el de aquella estudiante que, además, es miembro del consejo universitario del ‘alma mater’ con más peso en la historia de Colombia– deben ser atendidos: pueden ser el punto de partida de los cambios que requiere una sociedad, que demanda un país.



Pero al final logró el senador Macías que su grosería se impusiera y las razones de la estudiante Jennifer Pedraza pasaran a un segundo plano, cuando en realidad condensan una problemática fundamental para el país: la necesidad urgente de devolverle a la educación el lugar que le corresponde, la conveniencia de dedicarle a la educación pública el presupuesto que Francisco Santos quiere destinar a esa guerra que él imagina como un juego de niños que nunca aprendieron a entretenerse sin hacer daño.



Callar a los estudiantes es triste, sobre todo porque demuestra el talante de una sociedad y de unos gobernantes que no quieren oír más que sus propios argumentos y para los cuales el debate no es una opción, porque se acostumbraron a atropellar y a silenciar.



FERNANDO QUIROZ

