¿Arte decorativo?

Poco a poco van sumando: una obra fotográfica que pone la piel de gallina, como la que expuso Jesús Abad Colorado con el nombre de El testigo; una novela que retrata los años del miedo, como El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vásquez; una acción artística como Sumando ausencias, de Doris Salcedo, que involucró a cientos de ciudadanos que se reunieron en la plaza de Bolívar de Bogotá; una obra de teatro como Victus, de Alejandra Borrero, con actores naturales provenientes del conflicto armado... van sumando, se van sumando.

El arte, desde las más lejanas esquinas y en formas diversas, ha tomado la dura realidad colombiana de las últimas décadas, la ha mirado de frente, la ha reflejado en esos espejos que modifican la figura pero conservan la esencia, ha reflexionado sobre ella.



Quizás tímidamente al comienzo y con más fuerza a medida que pasa el tiempo. Pero, en algunos casos –en muchos–, con inmenso valor. Con admirable entereza.

La tragedia, la crueldad, el horror y el abuso del poder han sido, por tradición, grandes inspiradores del arte

Probablemente haya que decir que, en términos generales, los canales privados de televisión se han rajado en esta materia. Movidos casi siempre por un descomunal interés económico, lo que han hecho es reconstruir historias taquilleras de grandes vándalos, sin que el arte o la reflexión aparezcan en ningún momento. Y advierto que no me refiero a moralejas, ni más faltaba, sino a una postura que, desde la cultura, les ayude a los ciudadanos a procesar una realidad que no ha sido y no está siendo fácil de digerir.



La tragedia, la crueldad, el horror y el abuso del poder han sido, por tradición, grandes inspiradores del arte. Basta con hacer cuentas de las decenas de libros y películas que han surgido a partir del Holocausto judío. Por tomar solo este hecho como ejemplo. No importa cuánto tiempo haya pasado desde entonces, siguen apareciendo. Siguen impactando.



Me gustaría viajar en el tiempo un par de décadas hacia adelante y ver de qué otras maneras abordará el arte esta realidad nuestra que a veces asquea, que a veces indigna, que no deja de preocupar, que por momentos mata la esperanza y casi siempre duele. Y saber si al permitirle a la comunidad que se vea en esos espejos habrá logrado que muchos de los inconscientes de hoy entren en razón.



Porque el arte de verdad dejó de ser decorativo hace rato. Ahora señala, cuestiona, pellizca, incomoda. En buena hora.

@quirozfquiroz