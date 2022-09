Te levantas con una seguridad que impresiona. No obstante que la cabeza aún te da vueltas y los músculos pretenden seguir relajados, encajas los pies en las pantuflas con la experiencia de tantos años. Piensas en el segundo gol de tu equipo, la víspera, y sonríes en medio de la oscuridad de una habitación en la que todavía no se ha decretado el nuevo día. Mientras avanzas hacia el baño, tratas de ubicar en la agenda de tu cerebro la hora a la que debes reunirte para hablar de ese proyecto en el que has fundado tantas esperanzas. Le tienes ganas.



Te miras al espejo y no reparas en las ojeras exageradas. Te miras como si miraras a otro y le hablas con seguridad. Le dices –te dices– que le sientan bien esas canas que han ido poblando las sienes. Sonríes, y ese al que le hablas te devuelve la sonrisa. Te sientes correspondido. Te llenas de una buena energía que crees suficiente para salir a enfrentar el mundo. Como si la vida no pudiera depararte sorpresas. Como si en este día que acaba de comenzar para ti simplemente fueras a interpretar una partitura que sabes de memoria. Una partitura en la que todo está escrito y de la cual conoces el final.



Mientras cae sobre tu cuerpo desnudo, el agua te lleva a otros mundos: te asomas a la rue Mouffetard y contemplas las enormes ruedas de quesos curados, recorres las bahías encantadoras del Tayrona, buscas el Tajo desde el mirador que has convertido en uno de tus lugares favoritos en el planeta.



Te golpeas la cara con las palmas mojadas de loción y pareces invencible. Disfrutas del aroma del café, que muy pronto llegará a la taza de figuras geométricas. Te asomas a la nevera para dejarte tentar, pero no les das tiempo a los antojos. Caminas como si en realidad flotaras en ese aire que aún no termina de calentarse. Como si lo tuvieras todo controlado.



Recoges el periódico que han deslizado por debajo la puerta, y ahí, en ese instante, tu día da un giro que no sospechabas. Antes de reparar en las fotografías de guerras lejanas y de hazañas deportivas memorables, tus ojos te llevan sin remedio al renglón que anuncia la fecha. La lees dos y tres veces, incrédulo, con la esperanza de haberte equivocado. Pero una y otra vez compruebas que se trata de un martes 13. No has decidido aún si aplazar los compromisos, cuando suena el teléfono y sientes que el corazón se acelera.

FERNANDO QUIROZ@quirozfquiroz

