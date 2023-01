Los he oído mil veces, pero jamás los he visto. Y si los he visto –tal vez me los haya cruzado en la calle o hayamos coincidido en la fila del supermercado–, he ignorado que se trata de ellos, porque solo los conozco por su voz.



Los he oído mil veces, pero sobre todo he oído lo que ellos oyen. No es un trabalenguas: quiero decir que semana tras semana –y en algunas épocas día tras día– la música que oyen se cuela por la ventana de mi baño y se instala, como si yo la hubiera elegido, como si yo hubiera encendido el aparato, como si yo hubiera determinado su alto volumen, como si quisiera esa estruendosa compañía mientras el agua cae sobre mi cuerpo... como si acaso prefiriera esos reguetones de los martes y esas rancheras de los viernes al ruido del agua al caer. O al silencio... Eso es: ¡a veces, el silencio!

Quizás les cueste trabajo la idea del silencio porque temen encontrarse con ellos mismos. Y mirar hacia dentro, que es una forma de llamar a ese ejercicio de revisarnos, de saber en qué andamos, de ver qué es lo que se nos pasa por la cabeza... o de sentir, así, sin más. Incluso con los ojos cerrados, por supuesto, pero con la posibilidad de alcanzar algo de esa concentración –o por lo menos de esa tranquilidad– que no se logra fácilmente si retumban los tambores electrónicos, si estallan las trompetas o si hay una voz que repite sin cansancio “I want your psycho, your vertigo shtick”. O “Mira aquellas gatas que nos están mirando, vamo’ a tirar labia pa’ ver si ganamos”. O algo por el estilo.

Viven en el edificio de al lado, al cual estamos conectados por un vacío que no permite ver ni ser vistos, pero en el cual se acumulan los sonidos. Lo suyo no son las rumbas esporádicas –a las que también estamos expuestos en otros frentes–, sino la adicción a una máquina que trabaja sin descanso y que convierte en ruido la música... por llamarla música.

Como vecinos que son –aunque no los haya visto... o aunque no sepa si los he visto– sé que su apartamento también da al mismo parque que contemplo desde mi balcón. Y lamento por ellos, aunque debería importarme un bledo, que se estén perdiendo del concierto matutino de las mirlas –creo que son mirlas– y del soplido del viento cuando baja de los cerros orientales y hace bailar las ramas de los urapanes y de los cerezos. Tienen derecho a su ruido, claro está, como otros al silencio.

FERNANDO QUIROZ

