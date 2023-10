a. p. / d. p.

Como si la historia se hubiera partido en dos. Otra vez. Como cuando se hablaba de la prehistoria y de la historia. O cuando se trataba de ubicar un hecho antes o después de Cristo. ¿Lo han notado? Así, tal cual, sucede con la pandemia. Eso fue después de la pandemia. Eso, en cambio, ocurrió antes. ¿Antes?, preguntan.



¿Tanto tiempo ha pasado? Como si acaso estuvieran hablando de la gripa española o de la peste negra. Sí, antes, responden. Mucho antes... hace casi cinco años. Como si acaso cinco años fueran muchos. Como si acaso un lustro resultara significativo en la larga, larguísima, historia de esta humanidad que quizás esté mucho más cerca del fin que del comienzo. Cinco años o cincuenta... cincuenta o quinientos... apenas un suspiro en ese día de la historia que parece sempiterno pero que seguramente no lo es.

Un paréntesis dramático. Así definen algunos ese fin de semana –en apariencia no era más que un simulacro de tres días– que se alargó varios meses, que se tomó un par de años, que paralizó tantos proyectos, que canceló viajes, que destruyó empresas, que alborotó insomnios, que aplazó sueños, que atentó contra tantas amistades, que rompió corazones, que alejó seres queridos, que cambió costumbres, que puso en jaque a la humanidad...

La pandemia: un pequeñísimo periodo de la historia que marcó un antes y un después, y que se convirtió en referencia, aunque tantas veces queramos ignorar esos días aciagos, aunque tantas veces queramos borrar de las agendas esos días en los que no parecía salir el sol –aunque saliera–, en los que las horas se hacían más largas. Y las ilusiones resultaban esquivas.

Como las guerras, como las catástrofes, la pandemia se convirtió en un punto de referencia en las páginas de la historia. Nació en plena pandemia, dicen. Murió en la pandemia, sobrevivimos a la pandemia, nos enloquecimos en la pandemia... habíamos planeado esto y aquello antes de la pandemia, resolvimos recorrer el mundo luego de la pandemia...

Antes de la pandemia, después de la pandemia. Y entre un punto y otro, una línea que no es tan delgada, que no es tan precisa, que no es tan grata de recordar. Una explosión que sorprendió a todos, que rozó a todos, en un mundo en el que rara vez hay algo que a todos competa y que a todos afecte por igual. Sin distinción. Por eso se hizo inolvidable. Por eso marcó un antes y un después.

FERNANDO QUIROZ

